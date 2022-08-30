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MotoGP Haberler

Resmi: Honda, 2023 için 2020 MotoGP şampiyonu Joan Mir'le anlaştı

Honda MotoGP takımı, Suzuki'den ayrılacak olan Joan Mir'in 2023 MotoGP sezonunda Marc Marquez'in yanında yarışacağını duyurdu.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Resmi: Honda, 2023 için 2020 MotoGP şampiyonu Joan Mir'le anlaştı
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Mir'in adı uzun zamandır Honda ile anılıyordu ve Suzuki'nin sene sonunda MotoGP'den ayrılacağını açıklamasıyla bu ihtimal daha da arttı.

2020 şampiyonu, Avusturya GP hafta sonunda yaptığı açıklamada Honda ile anlaşmaya çok yakın olduklarını kabul etmişti.

Honda, San Marino GP öncesinde yapmış olduğu açıklamada Mir ile iki senelik anlaşma imzaladığını duyurmuş oldu.

Mir, gelecek sene Tech 3 GasGas takımıyla KTM motosikletine dönecek olan Pol Espargaro'nun yerini alacak.

Pol Espargaro, Repsol Honda Team, Marc Marquez, Repsol Honda Team

Pol Espargaro, Repsol Honda Team, Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Dorna

Mir gibi, mevcut takım arkadaşı Alex Rins de gelecek sene LCR takımına katılmasıyla Honda motosikletini kullanacak.

Rins LCR Honda'da Alex Marquez'in yerini alacak. Küçük Marquez, Gresini'ye geçişi ile Ducati motosikleti kullanacak.

Mir, Avusturya GP'de geçirdiği kazada sağ ayağından sakatlandığı için bu hafta sonu Misano'da olmayacak.

Onun yerini MotoGP'de ilk kez yarışacak olan Suzuki'nin dayanıklılık serisi yarışçısı Kazuki Watanebe alacak. Watanebe, 2009 ve 2010 yıllarında 250cc ve Moto2'de 5 yarışa çıkmıştı.

Mir'in Honda ile anlaşmasının ardından 2023 için fabrika takımlarındaki tüm koltuklar dolmuş oldu. Şu an için sadece Tech 3 GasGas, VR46 Ducati, RNF Aprilia ve LCR Honda'da boşluklar bulunuyor. 

Ancak VR46'da değişiklik olması beklenmiyor ve Luca Marini ile Marco Bezzecchi'nin takımda kalması bekleniyor. RNF'nin ise Raul Fernandez and Miguel Oliveira ile yarışması bekleniyor.

Takaagi Nakagami'nin LCR Honda'daki yerinin şüphe altında olduğu çünkü onun yerine Moto2'den Ai Ogura'nın geçebileceği düşünülüyordu ancak Ogura, 2023'te MotoGP'ye geçmek istemediğini söyledi.

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