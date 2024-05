Resmi: Hindistan'ın MotoGP takvimindeki yerini Kazakistan aldı

Salı günü Hindistan GP'sinin organizatörü bu yılki MotoGP yarışının iptal edildiğini ve etkinliğin Mart 2025 için yeniden planlandığını duyurdu.

Dorna, başlangıçta Haziran ayında düzenlenmesi beklenen ancak şiddetli seller nedeniyle ertelenmek zorunda kalan Kazakistan GP'sini Hindistan GP'sinin yeri için planlıyordu.

MotoGP yetkilileri şimdi Kazakistan yarışının 20-22 Eylül'e alındığını açıkladı.

Bu, ilk Kazakistan GP'sinin Endonezya (27-29 Eylül) ve Japonya (4-6 Ekim) ile birlikte arka arkaya gerçekleşeceği anlamına geliyor.

MotoGP daha sonra Avustralya (18-20 Ekim), Tayland (25-27 Ekim) ve Malezya'dan (1-3 Kasım) oluşan bir başka üçlü yarış düzenlemeden önce 1 hafta ara verecek.

2024 MotoGP sezonu 15-17 Kasım tarihlerinde Valencia'da sona erecek.

The start of the 2023 Indian Grand Prix

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images