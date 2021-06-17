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Resmi: Gresini, 2022'de Ducati'nin motosikletlerini kullanacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Gresini Racing Team, iki yıllık bir anlaşmayı kabul etmesinin ardından 2022'den itibaren MotoGP'de Ducati'nin uydu takımı olacak. Takım, gelecek yıl Fabio Di Giannantonio ve Enea Bastianini ikilisiyle yarışacağını da doğruladı.

Resmi: Gresini, 2022'de Ducati'nin motosikletlerini kullanacak

Gresini Racing, 1997'de Honda ile beraber ana sınıfta yarışmaya başladı ve hem 1997 ve 1998 yıllarında Alex Barros için tek bir Honda NSR500'e sahipti.

Üç yıllık bir aradan sonra 2002 yılında Honda tarafından desteklenerek MotoGP'ye geri döndüler ve 2015 yılına kadar Japon markayla birlikte çalıştılar. 2004'te Sete Gibernau ve 2005 yılında ise Marco Melandri şampiyona ikincisi oldu.

2015'ten itibaren Aprilia'nin resmi fabrika takımı olan Gresini, o zamandan beri İtalyan markayla beraberdi. Fakat geçen yılın sonlarında Aprilia, kendi fabrika ekibini oluşturmaya karar verdi ve Gresini de 2022'den itibaren bağımsız takım statüsüne geçeceğini doğruladı.

Gresini, 2022'den itibaren ilk kez Ducati ile çalışacak ve şu anda Avintia adına yarışan Bastianini'nin yanı sıra Moto2 sürücüsü Di Giannantonio ile yarışacaklar.

Gresini'den yapılan açıklamada Flex-Box'un bu yeni dönemde takımın ana sponsoru olacağı da duyuruldu.

Gresini, bu yılın şubat ayında takım patronu Fausto Gresini'nin hayatını kaybetmesine rağmen MotoGP'de devam etme kararı almıştı.

Şimdi Gresini'nin eşi Padovani tarafından yönetilen Gresini takımı, MotoGP, Moto2, Moto3 ve MotoE'de yer alıyor.

Ducati'nin önümüzdeki günlerde Valentino Rossi'nin VR46 ekibiyle de anlaşması ve 2018'den bu yana ilk kez girdde toplam sekiz  Ducati olması bekleniyor.

Ducati'nin mevcut uydu takımı Avintia Racing, sezon sonunda MotoGP'den ayrılacak ve serideki yerini VR46 alacak.

Luca Marini bu sezon VR46'nın desteğiyle Avintia'da yarışıyor ve 2022'de VR46'nın Ducati motosikletlerinden birisinde olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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