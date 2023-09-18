Resmi: Franco Morbidelli, Pramac Ducati ile anlaştı!

Yamaha ile sözleşmesini yenilememe kararı alan Morbidelli için en olası seçenek VR46 Ducati gibiydi, nitekim Marco Bezzecchi'nin yeni model Desmosedici için Pramac'a gitmesi ve LCR Honda ile anlaşan Johann Zarco'nun yerini alması bekleniyordu.

Ancak kısa süre içinde her şey değişti, nitekim Bezzecchi takımda kalma kararı aldı ve en çok arzulanan koltuklardan Pramac boşa çıktı.

Pramac'ın yaklaşık bir aydır karar sürecinde olduğu bilinmekteydi, ancak en olası seçim her türlü bu sezon biraz daha iyi giden Morbidelli gibi duruyordu.

Bir aylık sürecin ardından nihai karar verilmiş vaziyette, nitekim Pazartesi günü bir açıklamada bulunan Pramac, Morbidelli'nin gelecek sezondan itibaren kendileri adına yarışacağını duyurdu.

Son zamanlarda özellikle istikrarıyla öne çıkan ve bu sezon tüm yarışlardan puan almayı başaran Morbidelli, güncel Ducati direksiyonuna geçerek kariyerinde yeni bir sayfa açacak.

Pramac'ın basın açıklamasında söz alan Gigi Dall'Igna, "Franco Morbidelli'yi önümüzdeki sezon için Pramac Ducati'ye dahil etmekten mutluluk duyuyoruz."

"Franco çok yetenekli ve deneyimli bir sürücü, birden fazla kez güçlü ve hızlı olduğunu kanıtladı: 2020 sezonunda şampiyona ikincisi olması ve üç yarış kazanması tesadüf değil."

"Pramac'ın vereceği destek sayesinde Franco'nun tam potansiyelini gösterebileceğine inanıyoruz. Birlikte bu heyecan verici yeni macerayı dört gözle bekliyoruz." dedi.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Yamaha MotoGP

Pramac'ın sahibi Campinoti, "Franco'nun 2024'te ailemize katılacak olmasından dolayı çok mutluyum."

"Birçok kez şampiyon olduğunu kanıtlayan Franco ile harika bir ilişkimiz var. Takımımızda hak ettiği pozisyonlar için mücadele etmek için doğru koşulları bulacağından eminim." dedi.

Takım patronu Gino Borsoi ise, "Franco gibi bir şampiyonla çalışma fırsatına sahip olmak benim için bir onur: ona ve yeteneğine çok güveniyorum."

"Takımımıza çok iyi uyum sağlayacağından ve birlikte harika sonuçlar elde edebileceğimizden eminim." ifadelerini kullandı.

Morbidelli'nin açıklanmasıyla birlikte gelecek sezon Ducati bünyesinde yer alacak sekiz sürücünün yedisi kesinleşmiş oldu.

Boş kalan tek Ducati koltuğu Gresini, nitekim Fabio Di Giannantonio'nun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu koltuk için uzun süre Tony Arbolino'nun ismi geçmişti, ancak kendisi sürpriz şekilde Moto2'de kaldı, dolayısıyla son Ducati sürücüsünün kim olacağı gizemini koruyor.