Resmi: Espargaro, 2021'de Honda'da, Alex Marquez LCR'de yarışacak

Motorsport.com geçen ay Espargaro'nun 2021 yılında KTM'den ayrılarak Honda'ya katılacağını ve Marc Marquez'in yeni takım arkadaşı olacağını öğrenmişti.

KTM, Espargaro'nun takımdan ayrılacağını zaten doğruladı ve İspanyol sürücünün yerini Miguel Oliveira'nın alacağını açıkladı.

Jerez'de yapılacak 2020 sezonunun ilk yarışı öncesinde kısa bir duyuru yayınlayan HRC, Espargaro ile iki yıllık anlaşma imzaladıklarını ve İspanyol pilotun 2021 yılında takıma katılacağını duyurdu.

Honda, önümüzdeki sezon Alex Marquez'in fabrika takımı için yarışmayacağını ve bunun yerine fabrika desteği ile LCR'de mücadele edeceğini doğruladı.

Alex Marquez, “Honda Racing Corporation ile yeni anlaşma imzaladığımızı duyurmaktan gurur duyuyorum."

“HRC bana MotoGP'de yarışma fırsatı verdi ve 2020'nin sonunda LCR Honda'ya katılmaktan ve MotoGP'de büyük bir deneyime sahip böylesine büyük bir takım için yarışacak olmaktan mutluluk duyuyorum."

“Honda ailesiyle devam edebilmem için bana duydukları güvenden ötürü HRC ve LCR Honda'ya teşekkür etmek istiyorum ve bana olan güvenlerini boşa çıkarmamak için çok çalışacağım."

"Sezona Jerez'de başlamak için sabırsızlanıyorum ve bu yıl elimden gelenin en iyisini yapmaya odaklandım." dedi.

Marquez, şimdi belirsiz bir gelecekle karşı karşıya kalacak olan üç kez MotoGP yarış galibi Crutchlow'un yerini alacak.

İngiliz sürücü 2015 yılında LCR'ye katıldı ve 2018 sezonu için doğrudan HRC ile fabrika takımı anlaşması imzaladı.

Crutchlow, 2018'den beri RC213V'de yarış kazanan ve Marc Marquez dışında podyuma çıkan tek Honda sürücüsüydü.

Crutchlow’un 2021 seçenekleri arasında artık sadece Ducati ve Aprilia var.

Andrea Dovizioso ve Ducati arasındaki görüşmeler durmuş durumda. Aprilia'da ise Aleix Espargaro'nun yanındaki ikinci koltuk, Andrea Iannone'nin mevcut doping davası nedeniyle şimdilik belirsiz.