Resmi: Ducati, VR46 ile yarışacak Di Giannantonio ile fabrika anlaşması imzaladı
Fabio di Giannantonio, gelecek yıl MotoGP'de VR46 takımı için yarışmak üzere doğrudan Ducati ile sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz ay Motorsport.com'un belirttiği üzere di Giannantonio, Valentino Rossi'nin MotoGP takımıyla 2026 sonuna kadar anlaşma imzaladı.
Di Giannantonio, 2025 gridinde fabrika destekli GP25 ile yarışacak üç sürücüden biri olacak.
25 yaşındaki İtalyan sürücü, Yamaha'dan Pramac ile yarışması yönünde bir teklif almıştı ancak Ducati'de kalmayı tercih etti.
Di Giannantonio şöyle konuşu: "Bu sözleşmeyi imzalayabilmek benim için çok önemliydi ve bundan gurur duyuyorum."
"İki yıl boyunca Ducati ailesinin bir parçası olacağım ve VR46 ile yarışmaya devam edeceğim için mutluyum. Bu benim sportif gelişimim için bir dönüm noktası ve önemli bir başlangıç noktası olacak."
"Ducati'nin desteği ve fabrika motosiklete sahip olmamız sayesinde büyümeye devam edebilir, birlikte harika işler başarabiliriz."
"Güveni için Ducati, Claudio, Gigi, Mauro ve geçen yıl zor bir dönemde bana inanan VR46'ya teşekkür etmek istiyorum. Vale'ye, Uccio'ya, Pablo'ya, tüm ekip üyelerine ve personelime de çok teşekkür ederim çünkü onlar olmasaydı tüm bu yolculuk asla mümkün olmazdı."
VR46, gelecek yıl Ducati'nin fabrika destekli tek takımı olacak ve daha fazla teknik destek alacak.
Takımın gelecek yıl ikinci sürücü olarak Franco Morbidelli ile anlaşması bekleniyor. Morbidelli 2025 yılında da mevcut GP24 motosikletinde kalmaya devam edecek.
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
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