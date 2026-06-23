Resmi: Ducati, Marc Marquez ile 2028'e kadar sözleşme uzattı

MotoGP'de 2027 sürücü piyasasına ilişkin açıklamaları geciktiren Concorde Anlaşması'nın çözüme kavuşmasının ardından Ducati, salı günü Marc Marquez'in sözleşmesinin uzatıldığını resmen açıkladı.

Marc Márquez'in sözleşme yenilemesi, İspanyol sürücünün sezonun en formda dönemlerinden birini geçirdiği döneme denk geldi. Marquez, Macaristan ve geçen pazar Brno'da üst üste iki yarış zaferi elde etti. Brno'daki yarış sonrası açıklamalarında ise, bir ay önce yedinci kez ameliyat edilen sağ omzunun iyileşme sürecinin iyi gittiğine dair güçlü sinyaller verdi.

Her ne kadar sözleşme duyurusunun gecikmesinin kariyerine dair soru işaretleri yarattığı iddia edilse de Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre Ducati ile Marquez arasındaki anlaşma aylar önce tamamlandı. Duyurunun gecikmesinin ana nedeni ise MotoGP organizasyonu, takımlar ve üreticiler arasındaki Concorde görüşmeleriydi.

Ducati'nin resmi açıklamasında konuşan Marquez, şunları söyledi: "Ducati ile sözleşme yenilediğim için çok mutluyum ve bu ailenin bir parçası olmaya devam edeceğim. Buraya gelmeye karar verdiğimde bunun en rekabetçi proje olduğuna inanıyordum. Bana güvendiler ve birlikte güven ve çalışma üzerine kurulu bir ilişki inşa ettik."

"Bu yenileme ile birlikte bana bir kez daha zaman tanıdılar ve doğru kararı vermem için gereken sakinliği sağladılar."

"İlk yılımızda şampiyonluk için savaştık ve kazandık. Bu, doğru yolu seçtiğimizi kanıtlayan çok değerli bir başarıydı. Yarışmaya devam ediyorum çünkü bu sporu seviyorum ve büyük hedefler için mücadele etmek istiyorum. Bunu yapabileceğim doğru yerin burası olduğuna inanıyorum."

"Burada olduğum sürece, geleceği yeniden kırmızıya boyamak için elimden gelen her şeyi yapacağım."

Ducati Genel Müdürü Gigi Dall'Igna da İspanyol sürücü hakkında övgü dolu ifadeler kullandı: "Güven: Ducati ile Marc arasındaki ilişkinin başlangıcı bu oldu. Önce bizi tercih etti, sonra bizimle çalışmayı seçti. Bugün ise birlikte daha kırmızı bir gelecek inşa ettiğimizi söylemekten mutluluk duyuyoruz."

"Onunla çalışmak beni çok etkiledi. Desmosedici'yi performansın sınırına taşıdı ve motosikletin her yönünü maksimuma çıkardı."

"Bu hikâyedeki hedeflerimiz değişmedi ve Marc ile birlikte bu yeni bölümü hem profesyonel hem de kişisel olarak deneyimlemekten mutluyum."