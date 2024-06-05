Resmi: Ducati, 2025'te Marc Marquez ile yarışacak!

Ducati, 2025 yılında Francesco Bagnaia'nın takım arkadaşı olması için Jorge Martin'i seçmiş fakat Marc Marquez'in Pramac'ta yarışmayı kabul etmemesi nedeniyle kararından vazgeçmişti.

Marquez'i kaybetmek istemeyen İtalyan üretici, Martin'e herhangi bir anlaşma teklif etmeyerek, Marquez'i fabrika takımına alma kararı aldı.

Bunun üzerine Martin, Aprilia'nın teklifini kabul etti ve sezon sonunda İtalyan üreticiye veda edeceğini duyurdu.

Bu, Marquez'in fabrika takımına geçişinin önündeki tek engelin de kalktığı anlamına geliyordu.

Bugün kısa bir açıklama yayınlayan Ducati, Marquez ile 2025 ve 2026 sezonlarını kapsayacak iki yıllık anlaşma imzaladığını duyurdu.

Böylelikle Marquez, fabrika takımında en güncel motosikletle Francesco Bagnaia'nın takım arkadaşı olacak.

Marquez, “Gelecek sezon MotoGP'de Ducati fabrika takımının kırmızı renklerini giyebileceğim için çok mutluyum."

"Desmosedici GP ile ilk sürüşümden itibaren onu sürmekten büyük keyif aldım ve motosiklete hemen adapte oldum."

“O andan itibaren hedefimin bu yolda ilerlemek, büyümeye devam etmek ve Francesco Bagnaia'nın iki yıl üst üste dünya şampiyonu olduğu takıma geçmekti."

“2025 yılında bu büyük adımı atabildiğim için mutluyum. Ducati'nin bana duyduğu güven için de minnettarım."

“Son olarak, Nadia [Padovani], Carlo [Merlini], Michele [Masini] ve tüm Gresini Racing ailesine kariyerimin hassas bir döneminde bana takımlarının kapısını açtıkları için teşekkür etmek istiyorum."

“Şimdi, eğlenmeye devam edeceğiz. Şu noktada önceliğim olan mevcut sezonun geri kalanında her şeyimizi vereceğiz.” dedi.

Franceso Bagnaia, Marc Marquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu, Enea Bastiani için de Ducati macerasının sonu anlamına geliyor; İtalyan sürücünün yeni sezonda KTM bünyesine katılması bekleniyor.

Takımın yöneticisi Gigi Dall'Igna, "Öncelikle, hem Enea Bastianini'ye hem de Jorge Martin'e son birkaç yıldır bizimle birlikte yaptıkları tüm çalışmalar için teşekkür etmek istiyorum. Onlara gelecek için en iyisini diliyorum."

“Bu sezon inanılmaz bir seviyeye ulaştıklarını gösterdiler. Sonuna kadar şampiyonluk mücadelesi içinde olacaklarına eminiz."

“Bagnaia'nın Ducati Lenovo Takımı'ndaki yeni takım arkadaşına karar vermek kolay olmadı çünkü elimizde çok güçlü sürücülerden oluşan bir liste vardı."

“Sonunda seçimimiz Marc Marquez gibi tartışılmaz bir yetenekten yana oldu. Sadece birkaç yarışta Desmosedici GP'mize mükemmel şekilde uyum sağlamayı başardı ve doğuştan gelen hırsı onu sürekli gelişmeye itiyordu."

“Garajda, toplamda 11 dünya şampiyonluğuna sahip iki sürücümüz olacak. Onların deneyimlerine ve olgunluklarına güvenebilmek büyümemiz için de çok değerli olacak.” dedi.