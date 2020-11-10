Resmi: Dovizioso sezon sonunda MotoGP'ye ara verecek!

MotoGP'de 15 yarışı galibiyeti bulunan Dovizioso, Ağustos ayında Ducati ile olan sözleşmesini yenilemeyeceğini açıklamıştı.

O dönem bir B planına sahip olmadığını söyleyen İtalyan sürücü, tamamen şampiyonluk mücadelesine odaklanacağını ve geleceğine sonra karar vereceğini söylemişti.

Motorsport.com, Dovizioso'nun Honda, KTM ve Yamaha ile test sürücülüğü görevi için görüştüğünü de öğrenmişti. Hatta Dovizioso, Yamaha ile anlaşmaya da çok yaklaştı.

Ancak Motorsport.com, Pazartesi günü Dovizioso'nun artık herhangi bir görevde yer almayacağını ve 2021'i kesin olarak kenarda geçireceğini öğrendi.

Dovizioso, bugün itibariyle 2021'de MotoGP'den ayrılacağını ve sadece formunu koruyabilmek adına motokros yapacağını açıkladı. İtalyan sürücü, 2022'de MotoGP'ye dönmek istiyor ve bunun için formda kalmaya çalışacak.

Dovizioso, Instagram hesabından şöyle yazdı: "Son birkaç aydır, MotoGP projelerinin gelişiminde test sürücüsü olarak yer almam için birkaç teklif aldım ve üreticilerden gördüğüm ilgi için minnettarım."

"Ancak herhangi bir anlaşma yapmamaya ve şimdilik resmi anlaşmalardan muaf kalmaya karar verdim."

"Yarışlara karşı büyük bir tutkum var. Hâlâ rekabet etme ve kazanmak için savaşma hırsım var. Sahip olduğum aynı tutku ve hırs tarafından yönetilen ve aynı hedefleri, değerleri ve çalışma yöntemlerini paylaşan bir organizasyonun projesini bulur bulmaz MotoGP'ye geri döneceğim."

"Şimdi şampiyonayı mümkün olan en iyi şekilde bitirmeye odaklandım ve partnerlerimle bazı projeler geliştirmeye başladım."