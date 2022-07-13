Resmi: Dorna, Suzuki'nin MotoGP'den ayrılmasına onay verdi

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Motorsport.com, İspanya GP'nin ardından Suzuki'nin MotoGP'den ayrılık kararı aldığını öğrenmiş ve bu haber büyük yankı uyandırmıştı.

Haber günlerce konuşuldu ve Suzuki, başlangıçta yorum yapmasa da ayrılık niyetini 10 gün sonra resmen doğruladı.

Suzuki'nin MotoGP'nin organizatörü Dorna ile 2026 yılına kadar anlaşması olduğu için, bu kararı resmiyete dökmek adına bir dizi prosedürü yerine getirmek zorundaydı.

Üreticiler, organizatörlerle her zaman kendilerini spora adayan ve bu sayede ticari faydalar elde ettikleri sözleşmeler imzalıyorlar. Yeni sözleşme bu yıl başladı ve 2026 sonuna kadar devam edecekti.

Suzuki'nin ayrılığı da Dorna tarafından pek hoş karşılanmadı ve bundan ötürü süreç epey uzadı.

Çarşamba günü bir açıklama yayınlayan Suzuki, iki aylık müzakerelerin ardından anlaşmanın feshedildiğini duyurdu.

Aynı açıklamada, Suzuki'nin dayanıklılık şampiyonasından çekildiği de duyuruldu.

Başkan Toshihiro Suzuki, "Suzuki, kaynaklarını sürdürülebilirliği ön planda tutan girişimler geliştirmek için MotoGP ve EWC'ye olan katılımını durdurma kararı aldı."

"Motor sporları her zaman teknolojik yenilik, sürdürülebilirlik ve kaynaklarımızın gelişimi için ideal bir yer oldu."

"Bu karar, çalışma şeklimizi yeniden tasarlayacağımız ve kaynaklarımızı sürdürülebilir bir topluma giden yolu keşfetmek için yeniden kullanacağımız anlamına geliyor." dedi.

Suzuki, açıklamada mevcut MotoGP sezonunu mümkün olan en iyi şekilde tamamlamak için "her şeyi yapacaklarını" da ekledi.

Alex Rins ve Joan Mir, ayrılık haberi ortaya çıktığından bu yana hiçbir yarışta ilk beşe giremedi.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna Sports Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images