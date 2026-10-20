MotoGP
Resmi: Diogo Moreira, LCR Honda'dan ayrılıyor
LCR Honda, çaylak sürücü Diogo Moreira'nın 2026 MotoGP sezonunun sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 20 Eki 2026 07:30
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Diogo Moreira, Team LCR Honda
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Bu açıklama, Brezilyalı sürücünün gelecek sezon Fabio Quartararo ile birlikte fabrika Honda HRC takımına yükseleceğini fiilen doğruluyor.
Bu gelişmeyle birlikte, 2027 sezonunda MotoGP'ye adım atacak David Alonso'nun da yeni 850 cc motor ve Pirelli lastik döneminde Johann Zarco'nun takım arkadaşı olarak LCR Honda'da yarışması bekleniyor.
Diogo Moreira, Team LCR Honda
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
LCR Honda takım patronu Lucio Cecchinello, Moreira hakkında şunları söyledi: "Diogo son derece yetenekli ve hızlı bir sürücü. MotoGP'de onu izlemek bizim için büyük bir mutluluk oldu."
"Büyük bir kararlılık, öğrenme konusunda güçlü bir istek ve en üst seviyede mücadele edebilecek bir hız ortaya koydu. Hem pistte hem de pist dışında özel bir sezon geçirdik. Gösterdiği sıkı çalışma ve bağlılık için kendisine teşekkür etmek istiyoruz."
"Gelecekte kendisine başarılar diliyoruz.”
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