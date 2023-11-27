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Resmi: Di Giannantonio, VR46'da Marini'nin yerini alacak!

Fabio Di Giannantonio, 2024 MotoGP sezonu için VR46 ile sözleşme imzalamasının ardından gelecek yıl da MotoGP'de kalacak.

Editör Ezel Tan
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Luca Marini, VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing

İtalyan sürücü, Gresini'deki koltuğunu, Honda fabrika takımında geçirdiği 11 yılın ardından Ducati uydu takımına geçme kararı alan Marc Marquez'e kaptırdı.

Son anda yapılan bir değişiklikle Valentino Rossi'nin takımında yer açılıncaya kadar Di Giannantonio'nun gelecek sezon MotoGP'de yarışması pek olası görünmüyordu.

Kısa bir süre için adı Marquez'den boşalan Honda koltuğu için geçse de, Pazartesi sabah bu koltuğa Luca Marini'nin geçeceği doğrulandı.

Bu da VR46'nın Di Giannantonio ile anlaşmasına kapı açtı. Sonuç olarak taraflar 2024 için anlaşma imzaladılar.

25 yaşındaki sürücü, Gresini koltuğunu kaybetmesinin ardından harika bir form yakalamış ve ilk MotoGP zaferini Katar'da almıştı.

Bu yarışın ardından Ducati sportif direktörü Paolo Ciabatti, Di Giannantonio'nun gelecek sezon için koltuksuz kalmasının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing

Pazar günkü basın toplantısında konuşan Di Giannantonio geleceği konusunda net bir şey söylemekten kaçınsa da, Salı günkü teste katılacağını açıklamıştı.

Bugün itibariyle resmi duyuru geldi.

Di Giannantonio şunları ekledi: "Mooney VR46 Racing Team gibi güçlü bir ekibe katıldığım için mutluyum."

"Bu takımdan çok şey öğrenebileceğimi biliyorum ve bu proje için birlikte çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum gerçekten iyi şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum."

"MotoGP'deki son iki sezonda çok geliştim ve bu takımda kesinlikle daha da olgunlaşıp harika sonuçlar elde edebileceğime eminim."

"Heyecanlıyım, yeni ekibimle tanışmak ve pistte çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Bunu mümkün kılan herkese teşekkürler."

Takım direktörü Uccio Salucci şunları söyledi: "Fabio'nun ekibimize katılacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum."

"Son dakikada beklenmedik bir gelişme oldu ama onu seçtiğimiz için memnunum. Harika bir sezon sonu geçirdi, işler iyi gitmediğinde kendini kaybetmedi ve eminim burada kendini evinde gibi hissedecek."

"Motor sporlarındaki, en hızlı genç İtalyanlar arasında olduğunu kanıtladı. Ducati ile çalışmaya devam edecek ve amacımız sadece rekabetçi olması değil, istikrarlı sonuçlar almasını sağlamak."

Gelecek yıl Di Giannantonio'nun yanında Marco Bezzecchi olacak.

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