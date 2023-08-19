Resmi: Brad Binder, 2026 sezonuna kadar KTM'de!

Henüz Moto3'te yarıştığı 2015 sezonunda KTM ailesine katılan ve 2016 sezonunda bu klasmanda şampiyonluğa ulaşan Binder, o dönemden beri Avusturyalı üretici için büyük önem taşımakta.

2017-2019 sezonları arasında Moto2'de mücadele eden Binder, 2020 sezonunda bizzat fabrika takımıyla MotoGP'ye giriş yaptı.

Henüz üçüncü yarışında galibiyete ulaşarak dikkatleri üstüne çeken Binder, özellikle istikrarıyla ve her koşulda tutarlı performans verebilmesiyle gerçek bir lider olarak görülmekte.

Kendisinin takımla sözleşmesi 2024 sezonunun ardından sona ermekteydi, ancak son dönemde yaşanan koltuk karmaşasını çözmek isteyen KTM, ilk olarak Binder'ın geleceğini garanti altına aldı.

Sözleşmesini iki sezon daha uzatan Binder, 2026 sezonunun sonuna kadar KTM ile yarışacak.

Binder, "KTM yönetimine bana güvendikleri ve bu inanılmaz programa birkaç yıl daha dahil olmama izin verdikleri için çok teşekkür ederim."

"Pistte başarmak istediklerimize az çok yaklaşıyoruz ama takım ve ekibim hakkında ne kadar iyi şey söylesem az."

"2015 sezonuna bakıyorum da, KTM ile ilk yarışlarım çok uzun zaman önceymiş gibi geliyor. Ama zaman da çabuk geçiyor ve bazı özel anılar biriktirdik."

"Daha yaşanacak çok şey olduğunu biliyor, yeni hikayelere imza atmak için sabırsızlanıyorum. Tekrar teşekkürler." dedi.

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

KTM motor sporları şefi Pit Beirer, "Bu adamın her şeyini seviyoruz; tam bir yarışçı ve pistte her şeyini veriyor."

"Brad ailenin değerli bir parçası, eşsiz karakteri, taraftarlara ve şirkete olan yaklaşımı onu bizim için ideal bir elçi yapıyor."

"Birlikte çok şey başardık ve deneyimledik, dolayısıyla kendisinin bizimle devam etmek ve turuncuları giymek istemesi bizi çok gururlandırıyor.

"33 numaralı motosikleti önümüzdeki birkaç yıl daha garajda tutmaktan daha mutlu olamazdık." dedi.

Binder'in gelecek sezonki takım arkadaşının Jack Miller olacağı kesin, ancak Tech3'te tam bir karmaşa hakim.

Moto2 şampiyona lideri Pedro Acosta'nın MotoGP'de yarışmak istediği biliniyor, KTM'in de niyeti bu yönde, ancak hem Augusto Fernandez'in, hem de Pol Espargaro'nun gelecek sezon için sözleşmeleri var.