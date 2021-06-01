Resmi: Binder, en az 2024 sonuna kadar KTM'de yarışacak

Brad Binder, kariyerinin çoğunluğunu KTM ile birlikle geçirdi ve 2016 yılında KTM'in Moto3 ekibi Ajo Motorsport adına yarışmaya başladı.

Güney Afrikalı sürücü, Moto2'de Ajo KTM ekibiyle üç sezon geçirmesinden ve 2019'u ikinci bitirmesinden önce (2016 sezonunda) Moto3'te baskın bir şampiyonluk elde etmişti.

Geçen yıl KTM fabrika ekibiyle MotoGP'ye adım attı ve henüz üçüncü yarışında Avusturyalı markanın ilk zaferini kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Binder, "KTM ile üç sezonluk yeni bir anlaşma imzaladığım için çok mutluyum ve bu da bizim onuncu yılımıza denk gelecek."

"Bu üreticiyle uzun süredir birlikte olmak inanılmaz bir şey ve her zaman iyi bir ilişkiye sahip olduk."

"KTM'de yarışmaktan son derece mutluyum ve bu yüzden uzun vadeli bir kontrat imzalamak ekstra tatmin ediyor. Bir şirketten böyle bir inanç ve destek alıyor olmak harika."

"Bu, benim için onur verici. Bu noktadan itibaren kendimizi ön tarafa doğru götürmeye odaklanabiliriz."

“Çok uzakta değiliz ve birlikte harika şeyler başarmak çok güzel olur. Gelecek yılların neler getireceğini görmek heyecan verici olacak." dedi.

KTM'in motor sporları şefi Pit Beirer, "Bu bizim için çok kolay bir sözleşme oldu çünkü bir yarışçı olarak Brad'i ve onun katkılarını çok seviyoruz."

"Ayrıca bize kendini adama konusunda çok hevesliydi ve bu, kaydettiğimiz ilerlemeyi ve şampiyonadaki potansiyelimizi açıkça ortaya koyuyor."

"Bazen kendi felsefenize uyan bir sürücü ve zihniyet bulursunuz. Brad'in on yıllık süreçte bizimle beraber zirveye çıkıyor olması çok özel bir hikaye."

"Onunla yarışmaya devam edip, birlikte yeni hedefler belirlemeye edecek olmaktan gerçekten gurur duyuyoruz.” dedi.

Ayrıca Binder'in mevcut takım arkadaşı Miguel Oliveira'nın da KTM takımıyla kontrat yenilemesi bekleniyor.

Tech3'da ise Danilo Petrucci'nin kontratındaki sözleşme yenileme opsiyonu kullanılmadı ve bundan ötürü İtalyan sürücü takımdan ayrılacak gibi görünüyor.

Ajo Moto2 takımından Remy Gardner ve Raul Fernandez, 2022 için MotoGP'ye geçebilecek ana adaylar.