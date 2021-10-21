Resmi: Binder, 2022 yılında RNF Yamaha'da Dovizioso'nun takım arkadaşı olacak

Gelecek sezon Petronas SRT'nin MotoGP'deki yerini alacak olan RNF Racing Yamaha, bu hafta sonu Misano'da yapılacak yarış öncesinde Yamaha ile motosiklet tedariği konusunda anlaştığını açıklamıştı.

Andrea Dovizioso, geçen ay takımla yarışacağı açıklanan ilk sürücü olmuştu. Tecrübeli sürücünün Yamaha'nın uydu takımıyla 1.5 sezonluk bir anlaşması var.

Bu yılı 2020 versiyon Yamaha M1 ile bitirecek olan Dovizioso, gelecek sezon fabrika anlaşmasına sahip olacak ve güncel Yamaha motosikletiyle yarışacak.

Takımın ikinci sürücüsünün ise Darryn Binder olacağı açıklandı.

Brad Binder'in küçük kardeşi, 2021 Yamaha M1'le mücadele edecek ve 2015 Jack Miller'dan sonra Moto3'ten MotoGP'ye geçen ilk isim olacak.

Binder, "Moto3'ten MotoGP'ye geçmeyi hiç beklemiyordum fakat bu mücadeleye hazırım ve çok çalışacağım. Yeni motosiklete alışmam gerekiyor ve umarım ilk sezonumda daha da güçlenebilirim." dedi.

Böylelikle 2022 MotoGP sezonu için sürücü kadrosunu açıklamaya sadece Valentino Rossi'nin VR46 takımı kaldı.