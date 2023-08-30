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Resmi: Bezzecchi, 2024 sezonunda VR46 ile devam edecek

VR46, takımdan ayrılmaktan vazgeçtiği söylenen Marco Bezzecchi'nin bir sene daha kendileri adına yarışacağını duyurdu. Franco Morbidelli için de Pramac Ducati ihtimali epey arttı.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

Geçen yıl MotoGP kariyerine adım atan ve Hollanda'da kariyerinin ilk podyumunu elde ederek göz dolduran Bezzecchi, gridin gelecek vadeden isimlerinden biri konumunda.

Bu sezon itibariyle Bezzecchi'nin seviye atladığı söylenebilir, kendisi eski motosikletle iki galibiyet elde etmesinin ardından şampiyonayı üçüncü sırada götürmekte.

Kendisi tüm bu başarıların ardından doğal olarak güncel motosikletle yarışmak istemekteydi, ancak VR46'ya güncel motosiklet tedarik edemeyen Ducati, Bezzecchi'nin Pramac'a geçmesini şart koşmaktaydı.

Güncel motosiklet ve iyi bir takım ortamı arasında seçim yapmak zorunda kalan Bezzecchi, takım sahibi Valentino Rossi'nin tavsiyesini dinledi ve seçimini takımda kalmaktan yana yaptı.

VR46 ile bir sezon daha sözleşme imzalayan Bezzecchi'nin takımda kalacağı, Çarşamba sabahı sosyal medya hesaplarından yapılan bir paylaşımla açıklandı.

Resmi açıklamanın da kısa süre içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bezzecchi'nin VR46'da kalması MotoGP'de domino etkisi yapabilir, nitekim kendisinin takımdan ayrılması ve yerini Franco Morbidelli'nin alması bekleniyordu.

Ancak bu hamlenin ardından Morbidelli için Pramac ile anlaşma ve güncel Desmosedici ile yarışma fırsatı doğmuş vaziyette.

Ducati yönetimi geçtiğimiz haftalarda Morbidelli'yi Pramac koltuğunun favorisi olarak göstermişti, ancak kendisi bir süredir eski formunda olmadığı için takımın bir sürpriz yapma ihtimali de mevcut.

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