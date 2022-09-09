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Resmi: Bezzecchi, 2023'te de Mooney VR46 için yarışacak

Mooney VR46 takımı, Marco Bezzecchi ile sözleşme yenilediklerini ve İtalyan sürücünün 2023'te de kendileri için yarışacağını doğruladı.

Can Çarpıcı
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Resmi: Bezzecchi, 2023'te de Mooney VR46 için yarışacak
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MotoGP'deki ilk sezonunda VR46 ile yarışan Bezzecchi, şu ana kadar etkileyici performanslar sergiledi ve Assen'de podyuma çıkmayı dahi başardı. 

İtalyan sürücü güçlü performanslar sergilediğinden, gelecek sezon VR46 ile devam etmesine kesin gözüyle bakılıyordu ve bugün VR46'dan resmi açıklama geldi. 

Bezzecchi ve VR46, geçtiğimiz yıl imzalanan kontratın aslında 2 yıllık bir kontrat olduğunu açıkladı. Bu da Bezzecchi'nin 2023'te de VR46 ile yarışacağını doğrulamış oluyor. 

Luca Marini'nin de gelecek sezon VR46 ile yarışacağı biliniyor, yani şu ana kadar iyi bir iş çıkaran Valentino Rossi'nin takımı gelecek sezon da aynı sürücü kadrosuyla yarışacak. 

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Konu hakkında konuşan Bezzecchi, şunları söyledi: "Geçen yıl VR46 ile imzaladığım kontratın aslında 2 yıllık olduğunu ve gelecek sezon da VR46 Racing Team ile yarışarak Ducati süreceğimi açıklamaktan büyük mutluluk duyuyorum! Beni her zaman destekleyen VR46 ailesinin, Vale'nin ve VR46 Sürücü Akademisi'nin renklerini gelecek sezon da temsil edeceğim çok gururluyum." 

"Çalışmaya yeni başlamış bir takımla bu yola çıktık: Her anlamda çaylak bir takımdı. Moto2'den mekanikerler geldi ve yeni roller aldılar. Sürücüler çaylaktı ve şu ana kadar başardığımız şeylerle kesinlikle mutluyuz. 2022'ye odaklanmaya devam edeceğiz. MotoGP'deki ilk yılımızı en iyi şekilde kapatarak, yeni sezona gözümüzü çevireceğiz." 

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

Fotoğraf: Media VR46

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