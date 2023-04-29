Resmi: Bastianini, İspanya GP hafta sonundan çekildi

Sezonun ilk ayağı olan Portekiz'de henüz ilk sprint yarışında Luca Marini'nin kendisine teması sonucu omzundan sakatlanan Bastianini; doktoruyla aldığı ortak karar neticesinde ameliyat olmamaya karar vermiş ve fiziksel rehabilitasyon sürecine başlamıştı.

Sakatlık nedeniyle Portekiz, Arjantin ve ABD'deki mücadeleleri kaçıran Bastianini, geçen hafta Misano'da deneme sürüşü için piste çıkan ve Ducati Panigale ile yaklaşık 10 tur kaydetmişti. İtalyan sürücü kendisini iyi hissetmesinin ardından Jerez'e geldi ve sağlık kontrolüne girdi.

Kontrolden başarıyla geçen Bastianini, MotoGP yönetimi tarafından yarışmaya uygun ilan edilmişti. Bastianini, dün 1 ve 2. antrenman seansında da canavarına yeniden kavuştu.

Fakat henüz dün yaşananlardan bir şeylerin yolunda olmadığı belliydi. Dün 2 antrenman seansında sadece 12 tur tamamlayabilen Bastianini, özellikle sağa dönüşlerde büyük acı çekiyordu ve aslında tam olarak iyileşmediğini fark etmişti.

MotoGP doktorları ve Bastianini, ortak bir karar aldılar ve İtalyan sürücünün hafta sonunun geri kalanında yarışmayacağını açıkladılar.

Bastianini'nin Le Mans'da yarışıp yarışmayacağı henüz net değil. İtalyan sürücü, hedefinin Mugello yarışına %100 hazır olmak olduğunu söylüyor.

Enea Bastianini, Ducati Team Fotoğraf: Miquel Liso