Resmi: Bastianini de ABD GP'sini kaçıracak, yerini Pirro alacak!

Haberi dinle

Fabrika Ducati sürücüsü olarak ilk sezonu oldukça erkenden sekteye uğrayan Bastianini, Portekiz'deki sprint yarışının ikinci turunda Luca Marini'nin kendisini düşürmesi ve omuz sakatlığı geçirmesinden bu yana yarışabilecek durumda değil.

Sakatlığı nedeniyle Portekiz GP'sini ve bir hafta sonraki Arjantin GP'sini kaçıran Bastianini'nin ABD'de dönmek istediği, hatta bu amaçla hafta başında Misano'da Superbike motosikletleriyle test yaptığı bilinmekteydi.

Ancak kısa süre önce yapılan son kontrollerde "tamamen iyileşmek için dinlenmeye devam etmesi gerektiğine" karar verilen Bastianini, sonuç itibariyle ABD GP'sinde de yarışamayacak.

Kendisinin yerini ise uzun süredir Ducati bünyesinde bulunan "süper yedek" Michele Pirro alacak.

Konu hakkında bir açıklamada bulunan takım, "Ducati Lenovo sürücüsü, Panigale V4S ile Misano'da birkaç tur attıktan sonra, Forli'de Dr. Porcellini'nin kliniğinde bir kontrolden daha geçti ve kendisinin Portekiz GP'sinde geçirdiği sağ omuz sakatlığının tamamen iyileşmesi için birkaç haftaya daha ihtiyacı olduğunu doğrulandı."

"Enea bu nedenle Jerez'de pistlere dönmek amacıyla rehabilitasyonuna devam edecek ve Teksas'ta yerini Michele Pirro'ya bırakacak." ifadelerini kullandı.

Enea Bastianini, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Sakatlık nedeniyle ABD'de yarışamayacak tek sürücü Bastianini değil; nitekim aynı günün daha erken saatlerinde bir açıklama da Marc Marquez'den gelmiş, kendisi yine Portekiz'de Miguel Oliveira ile teması sonucu yaşadığı el sakatlığının henüz iyileşmemesi nedeniyle Arjantin'in ardından ABD'de de pistte olmayacağını duyurmuştu.

Yine Arjantin'de yarışamayan Oliveira'nın durumu kesin değil, kendisinin ilk olarak bir sağlık kontrolünden geçmesi gerekmekte.

Mücadele edemeyeceği kesin olan bir diğer sürücü de Pol Espargaro. Portekiz GP'si antrenmanları esnasında geçirdiği korkunç kazada çenesinde ve sırtında kırıklar oluşan Tech 3 GASGAS sürücüsünün ne zaman geri dönebileceği bilinmiyor.

Kendisinin yerini ise beş sezondur MotoGP'de yer almayan Tech3 Yamaha sürücüsü Jonas Folger dolduracak.

Joan Mir'in de sprint yarışında geçirdiği kaza sonucu ayak bileğinden sakatlanıp Arjantin GP'sine katılamamasının ardından yarışta yer alıp almayacağı kesin değil.