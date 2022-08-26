Resmi: Bastianini, 2023'te Ducati fabrika takımıyla yarışacak

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Uzun süredir Ducati'de yarışan Jack Miller, sezon sonunda takımdan ayrılacak ve yeni sezonda KTM fabrika takımıyla mücadele edecek. Bu da Ducati'de Francesco Bagnaia'nın yanındaki koltuğun boşaldığı anlamına geliyordu.

İtalyan üretici bu kapsamda, 2022 sezonunun ilk 13 yarışında gelecek yıl Jorge Martin'le mi yoksa Enea Bastianini'yle mi yarışacağını analiz etti.

Bu hafta sonu Bologna fabrikasında yapılan üst düzey toplantının ardından Ducati, bu yıl şimdiye kadar Katar, Amerika ve Fransa GP'lerini kazanan Bastianini'nin 2023 yılında fabrika takımına katılacağını duyurdu.

Bastianini, MotoGP'deki ilk yarışına geçen yıl Avintia ile çıkmış ve iki yıllık motosikletle iki podyum almıştı.

Diğer tarafta sakatlıklarla boğuşan Martin, bu yıl şimdiye kadar sadece iki podyum aldı ve genel olarak istikrarsız bir görüntü çizdi.

Geçen hafta Red Bull Ring'de ikili podyum için karşıya gelmiş ve Martin, yarışa pole pozisyonundan başlayan rakibi geçmişti. İtalyan sürücü sonrasında ön tekerlekteki hasarla yarışı bırakmak zorunda kaldı. Martin ise düşerek podyumu kaçırdı.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Dorna

Bastianini, "Gelecek yıldan itibaren Ducati fabrika takımının renklerini taşıyacağım için çok heyecanlıyım. Bu benim hayalimdi ve şimdi gerçek oldu."

"MotoGP'de geçirdiğim bu iki yılda çok şey öğrendim ve çok geliştim. Ducati Lenovo Takımı'nın mühendisleri ve çalışanlarıyla daha da gelişebileceğime eminim."

"Claudio, Gigi, Paolo ve Davide'ye bana güvendikleri ve bu inanılmaz fırsatı verdikleri için teşekkür etmek istiyorum."

"Ayrıca Nadia'ya ve tüm Gresini ekibine bu harika sezon boyunca bana verdikleri büyük destek için teşekkür ederim."

"Ducati fabrika sürücüsü olarak yeni macerama büyük bir bağlılık ve doğru ruhla başlamadan önce, 2022'yi mümkün olan en iyi şekilde tamamlamaya çalışacağım." dedi.

Geçen yıl MotoGP'ye adım atan ve Steiermark GP'sinde zafere ulaşan Martin, 2023'te Johann Zarco ile birlikte fabrika destekli Pramac için yarışacak.

Gresini, Bastianini'den boşalan koltuğa LCR Honda'dan ayrılan Alex Marquez'i geçirirken, Fabio Di Giannantonio da İtalyan ekiple ikinci yılını geçirecek.

Henüz hiçbir şey doğrulanmamış olsa da Valentino Rossi'nin VR46 ekibinde Luca Marini ve Marco Bezzecchi'nin yarışması bekleniyor.