Resmi: Bagnaia ve Ducati, 2026 sezonunun sonunda yollarını ayırıyor!

Ducati çatısı altında geçirdiği sekiz sezonun ve fabrika takımıyla kazandığı iki MotoGP şampiyonluğunun ardından Francesco Bagnaia, bu sezonun sonunda İtalyan markasından resmen ayrılıyor.

Aslında bu hamle padoğun bir süredir beklediği bir gelişmeydi; zira Ducati’nin kısa süre içinde Bagnaia’nın yerine Pedro Acosta’yı açıklayacağı, İtalyan sürücününse henüz resmiyet kazanmasa da, Aprilia'da Marco Bezzecchi'nin takım arkadaşı olması ve Jorge Martin'in yerini alması bekleniyor.

2027 sezonu sadece MotoGP için başlayacak 850cc dönemiyle değil, tüm MotoGP kariyerini Ducati ile geçiren Bagnaia için de yepyeni bir sayfa anlamına gelecek. 2019 yılında Pramac Ducati ile MotoGP’ye adım atan İtalyan sürücü, 2021'de fabrika takımı Lenovo Ducati'ye yükselmiş ve o günden bu yana kırmızı tulumu taşımıştı.

Francesco Bagnaia, Ducati Fotoğraf: Michal Cizek / AFP via Getty Images

Bagnaia’nın takımdaki dönemini değerlendiren Ducati Corse Genel Müdürü Luigi Dall'Igna, duygusal bir veda açıklaması yaptı: "Pecco, aramızdaki kıvılcımın ilk andan itibaren çaktığı o özel isimlerden biriydi.”

“Onun etrafında büyük bir proje inşa etmek için kendisini henüz çok genç bir yaştayken ekibimize katmak istedik. Çok hızlı ve her şeyden önemlisi son derece zeki bir sürücü.”

“Amacımız Desmosedici GP’nin tüm potansiyelini açığa çıkarmaktı ve bunu başardık. Tüm takımın emeği ve teknolojimiz sayesinde, ama en çok da Pecco'nun yeteneğiyle Ducati'nin kırmızısını 15 yıl aradan sonra yeniden zirveye taşıdık."

Bagnaia ile yıllar içinde karşılıklı güven ve saygıya dayalı, olgun bir ilişki kurduklarını belirten Dall'Igna, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizi birbirimize bağlayan bu güçlü bağ, zor zamanları her zaman kenetlenerek aşmamızı sağladı.”

“Pecco, Borgo Panigale tarihinde ve benim aklımda her zaman bir şampiyon olarak kalacak.”

Francesco Bagnaia, Ducati Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

“O, Ducati ile çocukluk hayallerini gerçekleştirdi; biz de onun sayesinde kendi hayallerimize ulaştık. İlişkilerde bir dönemin kapandığını ve değişimin zamanı geldiğini fark etmek her zaman kolay olmuyor.”

“Ancak aramızdaki bu köklü sevgi bağı hiç değişmeyecek. Sezon sonuna kadar tüm yarışları en iyi şekilde yönetmemizin ve bu yolculuğu zirvede noktalamamızın anahtarı da bu bağ olacak."

Bagnaia, mevcut istatistikleriyle 2 dünya şampiyonluğu, 31 zafer, 63 podyum ve 28 pol pozisyonu alarak Ducati tarihinin en başarılı MotoGP pilotu konumunda bulunuyor.

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