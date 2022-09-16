Resmi: Augusto Fernandez, gelecek sezon GasGas Tech3 ile MotoGP'de yarışacak

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Geçen hafta Remy Gardner'in takımdan ayrılacağının kesinleşmesiyle birlikte Tech3 GasGas koltuğu bir anda boşta kalmıştı, ancak koltuğu Moto2 şampiyona lideri Fernandez'in dolduracağı kesin gibiydi.

Autosport'un geçtiğimiz hafta haberleştirdiği anlaşma bugün itibariyle KTM tarafından da resmi olarak duyuruldu.

Bu anlaşma birçok açıdan önemli, nitekim KTM Oliveira ve Gardner'i serbest bırakmasına rağmen hızlıca bir diğer genç yetenek ile anlaşabildi.

Fernandez, "GasGas ile MotoGP'ye giriş yapabilecek olmak gerçekten inanılmaz. Geçen sene KTM Ajo ile anlaştığımdan bu yana desteğini esirgemeyen herkese teşekkür etmek istiyorum."

“Çok mutluyum, bu benim hayalimdi."

"Halen Moto2'de yapacak birtakım işlerimiz var, MotoGP'ye bir şampiyon olarak mümkün olan en iyi şekilde giriş yapmak istiyorum." dedi.

Augusto Fernandez, Red Bull KTM Ajo Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Tech3 takım patronu Herve Poncharal da bir süredir Fernandez ile ilgilendiklerini ve iki yıl önce kendisini MotoGP'ye getirmeyi planladıklarını söylüyor.

Poncharal, "Augusto'yu birkaç sezondur takip ediyorum ve kendisini takıma getirmeyi ilk kez iki yıl önce konuşmuştuk -ancak o sırada buna hazır değildi."

“Son görüşmelerimizde ise MotoGP'ye çıkış için hazırlanmaya başladığı açık şekilde belli oluyordu."

"Gelecek sezon için heyecanlıyım çünkü garajımızda Pol gibi tecrübeli bir sürücü ile Augusto gibi genç bir sürücü olacak. Her iki sürücü de İspanyol, dolayısıyla olumlu ve yapıcı şekilde çalışmalarını bekliyorum -bizim aradığımız da bu."

"MotoGP'ye hoş geldin Augusto; şimdi sakin ol ve Moto2 şampiyonluğuna odaklan. Valencia GP'sinden sonraki ilk salı günü ilk MotoGP testin için seni bekliyor olacağız."

Böylece Tech3 hayal kırıklıklarıyla dolu bir senenin ardından kadrosunu tamamen değiştirmiş oldu. Gardner koltuk bulamamasının ardından World Superbike'a geçerken, Raul Fernandez ise RNF Aprilia ile anlaştı.