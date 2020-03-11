Resmi: Arjantin, MotoGP yarışı ertelendi!

Coronavirüs'ün patlak vermesi ve sıkılaştırılan seyahat kısıtlamaları nedeniyle sezonun ilk yarışı olan Katar yarışı iptal edilmişti. Daha sonra ilk yarış haline gelen Tayland ertelendi, kısa bir süre sonra da Austin yarışının yapılmamasına karar verildi.

Yayınlanan yeni takvimde Arjantin sezonun açılış yarışı olarak duyuruldu, ancak bu duyurudan sadece saatler sonra 19 Nisan'da yapılması planlanan yarışın Coronavirüs nedeniyle ertelendiği açıklandı.

Bunun temel sebebi Arjantin'deki tüm uluslararası spor etkinliklerinin yasaklanmasıydı.

Çarşamba günü öğleden sonra bir açıklama yayınlayan FIM, Arjantin'in 22 Kasım'a alındığını açıkladı.

Valencia finali şimdi 29 Kasım'da gerçekleştirilecek. Bu da sezon sonunda ark arkaya üç yarış yapılacağı anlamına geliyor. Ayrıca bu üç yarıştan önce Japonya, Avustralya ve Malezya'da arka arkaya koşulacak.

Bu değişikliklerle birlikte sezonun 3 Mayıs'ta Jerez'deki İspanya Grand Prix'si ile başlaması bekleniyor.

FIM bildirisinde, "Devam eden koronavirüs salgını nedeniyle Arjantin GP'si ertelendi. Coronavirüs salgını nedeniyle, yarış sezonun ilerleyen kısmı için yeniden planlandı ve yarış şimdi 20-22 Kasım tarihleri ​​arasında gerçekleşecek."

"Valencia yarışı ise artık 27-29 Kasım tarihleri ​​arasında gerçekleştirilecek."

"Program değişikliklerinin ardından 2020 MotoGP sezonu, 3 Mayıs'ta Jerez'de başlayacak." denildi.