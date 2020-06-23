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MotoGP / Son dakika

Aprilia'da Iannone'nin yerini Smith alacak

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Aprilia'da Iannone'nin yerini Smith alacak
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Germán Garcia Casanova
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
23 Haz 2020 21:24

Aprilia, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada Andrea Iannone'nin yerini Bradley Smith'in alacağını doğruladı.

MotoGP'de bir kez yarış kazanmayı başaran Iannone, Malezya GP sonrası yapılan doping testinin pozitif çıkmasının ardından Mart ayında 18 aylık bir men cezası almıştı. 

Iannone'nin lisansı FIM tarafından askıya alındı. Ancak İtalyan sürücü her zaman suçsuz olduğunu söyledi ve olayı CAS'a taşıdı.

Bununla birlikte, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) da Iannone'nin cezasının dört yıla çıkarılmasını istedi.

Dava şu anda inceleniyor ve Aprilia kesin bir karar almaktan kaçınıyor. İtalyan sürücüye de şimdiye kadar destek verdiler ve karar sonuçlanana kadar Bradley Smith ile yarışacaklar.

Smith, 2018'in sonunda KTM'deki koltuğunu kaybetmesinin ardından Aprilia'ya test sürücüsü olarak katıldı ve dört yarışa (Katar, İspanya, Katalonya ve Aragon Grand Prix) yer aldı.

En iyi sonucu, 17. olduğu Jerez'di. Katar ve Katalonya'da ise kaza yaptı.

Smith bu yıl kış testlerinde Aprilia ile çalıştı ve bu ayın başında Misano'da bazı özel testler yapmaya devam etti.

Motorsport.com, henüz resmi olarak onaylanmasa da Smith'in 19 Temmuz'daki Jerez yarışında ve ertesi hafta yine aynı pistte yapılacak ikinci yarışta kesin olarak mücadele edeceğini öğrendi.

Iannone ile ilgili karara bağlı olarak Smith diğer yarışlarda da Iannone'nin yerini alabilir.

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Seri MotoGP
Pilotlar Andrea Iannone Şimdi al , Bradley Smith
Takımlar Aprilia Racing Team
Editör Lewis Duncan

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