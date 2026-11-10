MotoGP

Resmi: Aprilia, deneyimli test sürücüsü Savadori ile sözleşme yeniledi

Aprilia, deneyimli MotoGP test sürücüsü Lorenzo Savadori ile sözleşmesini yenilediğini açıkladı. İtalyan sürücü, 2027'de başlayacak 850cc döneminin ilk iki yılında da Noale ekibinde görev yapacak.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 10 Kas 2026 15:00

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Lorenzo Savadori, Aprilia Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Lorenzo Savadori, on yılı aşkın süredir Aprilia ile bağlantılı bir isim.

İtalyan sürücü, kariyerinin ilk dönemlerinde Avrupa Superstock Şampiyonası'nda RSV4 ile mücadele ettiği günden bu yana Aprilia birlikte çalışıyor.

Savadori, SMR'nin (günümüzde BMW'nin fabrika takımını yöneten kuruluş) RSV4 ile WorldSBK'da mücadele ettiği 2017 ve 2018 sezonlarında da Aprilia adına yarışmıştı.

Savadori, 2019'dan itibaren Aprilia'nın MotoGP projesinde yer almaya başladı. Bradley Smith'in 2020 sonunda takımdan ayrılmasının ardından tam zamanlı sürücü olan Savadori, Maverick Viñales'in 2021 sezonunun ortasında takıma katılmasıyla yeniden test sürücülüğü görevine döndü.

Aprilia ile sözleşmesini yenileyen Savadori, 850cc teknik düzenlemelerinin ilk iki sezonunda, yani 2028 sezonunun sonuna kadar Noale ekibinde kalacak.

Aprilia Racing CEO'su Massimo Rivola, sözleşme yenilemesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bir davayı hiçbir koşul öne sürmeden benimseyen ve kendi kişisel hedeflerinin önüne şirketin çıkarlarını koyan sürücüler son derece nadirdir."

"Lorenzo da kesinlikle onlardan biri. Aprilia Racing'in, tamamen birleşmiş bir takım ruhuyla MotoGP'nin en üst sınıfında referans ekiplerden biri haline gelmesinin nedenlerinden biri de bu."

"Aprilia Racing, Giga Sava olmadan tamamlanmış sayılmaz."

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- Motorsport.com Ekibi

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