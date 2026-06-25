Resmi: Aprilia, Bagnaia ile sözleşme imzaladı

İtalyan sürücü, RS-GP ile yarışmak üzere 2030 sezonunun sonunu da kapsayan dört yıllık uzun bir sözleşmeye imza attı.

Bagnaia, MotoGP kariyerinin tamamını Ducati'de geçirmiş; önce Pramac'ta, 2021'den bu yana ise resmi Lenovo takımında yarışmıştı. İtalyan pilot, Casey Stoner'dan sonra Ducati’nin ilk MotoGP şampiyonu unvanını 2022'de elde etmiş ve bu başarıyı 2023'te de tekrarlamıştı.

Aprilia Racing CEO'su Massimo Rivola transferle ilgili şunları söyledi: "Michele Colaninno ile İtalya'yı destekleme konusunda aynı vizyonu paylaşıyoruz. Bu yüzden Aprilia Racing'in bir sonraki dönemi için Marco ve Pecco'yu bir arada düşündük.”

“Bagnaia'nın gelişi, son aylarda Kimi Antonelli'nin Formula 1'deki, Jannik Sinner'ın tenisteki ve Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda Federica Brignone'nin başarılarıyla dünya sahnesinde öne çıkan İtalyan sporcuların değerini kanıtlıyor. Pecco'yu aramızda görmek bizi gururlandırıyor ve İtalyan sporuna uluslararası alanda yeni bir güç katıyor.”

“Ona ve ailesine sıcak bir karşılama sunacağız ama önce onu pistte yenmeye çalışacağız! Çoklu bir dünya şampiyonuna sahip olmak, üstlenmek için sabırsızlandığımız bir sorumluluk."

Aprilia'nın bu açıklaması, Çarşamba günü Ducati'den gelen ve Bagnaia'nın takımdan ayrılarak yerini Pedro Acosta'ya bırakacağı haberini takip etti.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Fotoğraf: Michal Cizek / AFP via Getty Images

Kış aylarındaki söylentiler KTM'den Acosta'nın Marc Marquez'in takım arkadaşı olarak seçildiğine işaret ederken, Bagnaia'nın önündeki seçenekler arasında VR46 takımına geçerek Ducati'de kalmak ya da yeni 850cc/Pirelli dönemi için fabrika Yamaha veya Aprilia takımlarına geçiş yapmak bulunuyordu.

Bagnaia, Buriram'daki son sezon öncesi testlerinde kararını verdiğini ancak MSMA/MotoGP sözleşme görüşmeleri nedeniyle bugüne kadar resmi bir açıklama yapılmadığını belirtti.

Aprilia; Marco Bezzecchi ve Jorge Martin ile sürücüler dünya şampiyonluğunda liderliği Ducati'nin elinden alırken, şu anda takımlar ve markalar klasmanında da zirvede yer alıyor.

Bagnaia bu hafta sonu yapılacak Assen yarışına dünya şampiyonasında yedinci sırada başlıyor. İtalyan sürücü, sezonun ilk galibiyetini geçen hafta sonu Brno'daki sprint yarışında elde etmişti. Bezzecchi'nin sezon başlamadan önce Aprilia ile yeniden sözleşme imzalamasıyla, Martin’in yerine yeni sezonda Bagnaia yer alacak.