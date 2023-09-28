Resmi: Alex Rins, Motegi'de geri dönüyor!

Mugello'da büyük bir sakatlık geçiren ve sağ bacağını kıran Rins, bu nedenle son yedi yarıştır piste çıkamamaktaydı.

Son olarak Hindistan ve Japonya'yı da kaçıracağı açıklanan Rins için Japonya'da geri dönebileceğine dair umutlar vardı.

Perşembe sabahı sağlık kontrollerine giren Rins'in iyileştiği tespit edildi, bu da beklenen geri dönüşün bir yarış erken gerçekleşeceği anlamına geliyor!

Rins, "Geri döndüğüm için mutluyum. İki gün önce Madrid'de hastanedeydim, doktorlarla konuşuyordum ve röntgenlere bakıyordum, bir ay öncesine kıyasla çok büyük bir fark vardı."

"Ana hedef Cuma antrenmanlarında ağrılı olup olmadığımı görmek. Eğer ki acı içindeysem garaja dönmem ve iyileşme sürecime devam etmem gerekecek."

"Evde aşağı yukarı normal yürüyebiliyorum, ama 300 km/s hızda durum çok daha farklı."

"En son Aragon'da motosiklete binmeyi denediğimde, yön değişimlerinde ve sağ virajlarda acı çektim ama belki de çok agresiftim. Üstelik bu test bir ay önceydi." dedi.

Sakatlık süresince Rins'in yerini üç ayrı sürücü doldurdu: Honda test sürücüsü Stefan Bradl, Honda WSBK sürücüsü Iker Lecuona ve dayanıklılık sürücüsü Takumi Takahashi.

Üç sürücü de dengesiz Honda ile herhangi bir fark yaratmayı başaramadılar, hatta Takahashi antrenman seanslarında çok yavaş kaldığı için Cumartesi gününden sonra hafta sonuna devam dahi edemedi!