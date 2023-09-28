Resmi: Alex Rins, Motegi'de geri dönüyor!
LCR Honda sürücüsü Alex Rins, tamamen iyileşmesinin ardından uzun süredir beklenen geri dönüşünü Motegi'de gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
Mugello'da büyük bir sakatlık geçiren ve sağ bacağını kıran Rins, bu nedenle son yedi yarıştır piste çıkamamaktaydı.
Son olarak Hindistan ve Japonya'yı da kaçıracağı açıklanan Rins için Japonya'da geri dönebileceğine dair umutlar vardı.
Perşembe sabahı sağlık kontrollerine giren Rins'in iyileştiği tespit edildi, bu da beklenen geri dönüşün bir yarış erken gerçekleşeceği anlamına geliyor!
Rins, "Geri döndüğüm için mutluyum. İki gün önce Madrid'de hastanedeydim, doktorlarla konuşuyordum ve röntgenlere bakıyordum, bir ay öncesine kıyasla çok büyük bir fark vardı."
"Ana hedef Cuma antrenmanlarında ağrılı olup olmadığımı görmek. Eğer ki acı içindeysem garaja dönmem ve iyileşme sürecime devam etmem gerekecek."
"Evde aşağı yukarı normal yürüyebiliyorum, ama 300 km/s hızda durum çok daha farklı."
"En son Aragon'da motosiklete binmeyi denediğimde, yön değişimlerinde ve sağ virajlarda acı çektim ama belki de çok agresiftim. Üstelik bu test bir ay önceydi." dedi.
Sakatlık süresince Rins'in yerini üç ayrı sürücü doldurdu: Honda test sürücüsü Stefan Bradl, Honda WSBK sürücüsü Iker Lecuona ve dayanıklılık sürücüsü Takumi Takahashi.
Üç sürücü de dengesiz Honda ile herhangi bir fark yaratmayı başaramadılar, hatta Takahashi antrenman seanslarında çok yavaş kaldığı için Cumartesi gününden sonra hafta sonuna devam dahi edemedi!
Rins: "Geleceğime karar versem bile iyileştiğim anda geri döneceğim"
Rins: "Geleceğime karar versem bile iyileştiğim anda geri döneceğim" Rins: "Geleceğime karar versem bile iyileştiğim anda geri döneceğim"
Rins: "Kawauchi ile ilişkim beklediğimden çok daha farklıydı"
Rins: "Kawauchi ile ilişkim beklediğimden çok daha farklıydı" Rins: "Kawauchi ile ilişkim beklediğimden çok daha farklıydı"
Alex Marquez, Rins'in Honda ile ilgili hayal kırıklığını anlıyor
Alex Marquez, Rins'in Honda ile ilgili hayal kırıklığını anlıyor Alex Marquez, Rins'in Honda ile ilgili hayal kırıklığını anlıyor
Nakagami, 2024'te de LCR Honda ile devam edecek
Nakagami, 2024'te de LCR Honda ile devam edecek Nakagami, 2024'te de LCR Honda ile devam edecek
Misano'da Rins'in yerine Takahashi yarışacak
Misano'da Rins'in yerine Takahashi yarışacak Misano'da Rins'in yerine Takahashi yarışacak
Resmi: Zarco, 2024 yılında LCR Honda'ya geçiyor!
Resmi: Zarco, 2024 yılında LCR Honda'ya geçiyor! Resmi: Zarco, 2024 yılında LCR Honda'ya geçiyor!
Son Haberler
Magnussen: "Sekizinci sırayı korumamız gerekiyor"
Magnussen: "Sekizinci sırayı korumamız gerekiyor" Magnussen: "Sekizinci sırayı korumamız gerekiyor"
Aston Martin, 2022 F1 sezonu için 53 milyon dolar zarar açıkladı
Aston Martin, 2022 F1 sezonu için 53 milyon dolar zarar açıkladı Aston Martin, 2022 F1 sezonu için 53 milyon dolar zarar açıkladı
Red Bull: "En büyük avantajımız temeli sağlam, gelişime açık bir aracımız olması"
Red Bull: "En büyük avantajımız temeli sağlam, gelişime açık bir aracımız olması" Red Bull: "En büyük avantajımız temeli sağlam, gelişime açık bir aracımız olması"
MotoGP Japonya 2. antrenman: Binder tur rekoruyla lider, Quartararo kaza yaptı
MotoGP Japonya 2. antrenman: Binder tur rekoruyla lider, Quartararo kaza yaptı MotoGP Japonya 2. antrenman: Binder tur rekoruyla lider, Quartararo kaza yaptı
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar