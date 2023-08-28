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Resmi: Alex Rins, Katalunya GP'sini de kaçıracak!

LCR Honda sürücüsü Alex Rins, bu hafta sonu Katalunya GP'sinde de yer almayacak. Bu, kendisinin kaçırdığı arka arkaya altıncı yarış.

Lewis Duncan
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Alex Rins, Team LCR Honda

Haziran ayında Mugello'daki mücadelede sağ bacağını kıran Rins, hızlıca ameliyat olduktan sonra sezonun ilk yarısını kapattı.

Yaz arasının beş hafta sürecek olmasından ötürü birçok kişi kendisinin Silverstone'da geri döneceğini düşünmekteydi, ancak iyileşme sürecinin devam ettiğine karar verilmesinin ardından piste çıkmadı.

Beklenen geri dönüş Avusturya'da da gerçekleşmedi, kendisi takım garajını ziyaret etse bile halen koltuk değnekleriyle yürümekteydi.

Kısa süre önce LCR Honda'dan gelen bir diğer açıklama geri dönüş sürecinin uzayacağını kesinleştirmiş vaziyette, nitekim takım, Rins'in bu hafta sonu Barselona'da da pistte olmayacağını resmen duyurdu.

Rins'in yerini alacak isimse bir kez daha Honda WSBK sürücüsü Iker Lecuona olacak, kendisi Assen'den bu yana LCR Honda koltuğunda.

LCR'ın bildirisinde, "Iker Lecuona, Katalunya GP'sinde Alex Rins'in yerini alacak."

"Rins'in iyileşme süreci iyi gidiyor, kendisi kısa süre içinde yeniden pistlerde olacak. Ancak kendisi Katalunya GP'sini kaçıracak ve yerini Iker Lecuona'ya bırakacak." ifadeleri yer aldı.

Alex Rins, Team LCR Honda

Alex Rins, Team LCR Honda

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Honda'ya bu yılki tek zaferini getiren Rins, yine de takımdan memnun değildi ve yeterince destek görmediğini düşünüyordu.

Tüm bunların ardından taraflar karşılıklı anlaşarak yolları erken ayırma kararı aldılar, böylece İspanyol sürücü Yamaha ile anlaşabildi.

Rins'in koltuğunu Pramac Ducati'den ayrılan Johann Zarco dolduracak, Takaaki Nakagami'nin takımda kalıp kalmayacağı ise halen belirsiz.

Nakagami'nin yerini Lecuona'nın alabileceği konuşuluyor, ancak kendisinin Honda ile WSBK'da devam etmesi daha olası görünüyor.

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