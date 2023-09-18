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Resmi: Alex Rins, Hindistan ve Japonya'da da yok!

Sakatlığı devam eden Alex Rins, önümüzdeki iki yarışı da kaçıracak, yerini Stefan Bradl alıyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Alex Rins, Team LCR Honda

Mugello'da sağ bacağını kıran ve ameliyat olan Rins, tam yedi yarıştır pistlerde yer almamakta.

Bu süreçte LCR Honda ile bağları koparan İspanyol sürücü, takımla karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti ve gelecek sezon için Yamaha ile sözleşme imzaladı.

Yine de yaz arası bittiğinden beri piste çıkamasa dahi birçok yarışta LCR Honda garajında yer almaya devam eden Rins'in normalde geçen hafta Misano'da geri dönmesi bekleniyordu.

Ancak kısa süre önce Aragon'da bir test yapan Rins için işler iyi gitmedi, nitekim kendisi halen istediği kadar zorlayamadığı ortaya çıktı.

Bu durum LCR'i epey zor durumda bıraktı, nitekim takım ne Iker Lecuona, ne Stefan Bradl, ne de Tetsuta Nagashima müsait olmadığı için Takumi Takahashi ile yarışmak zorunda kaldı -ancak durum o kadar kötüydü ki, Nagashima antrenmanlarda %105 sınırına takıldı ve yarışa çıkamadı!

Rins'in Misano'yu kenarda geçirdikten sonra Hindistan'da dönebileceğine yönelik umutlar vardı, ancak Aragon testinin sunduğu veriler halen erken olduğunu gösteriyor.

Dolayısıyla nihai karar, Rins'in önümüzdeki iki yarış olan Hindistan ve Japonya'da da piste çıkmaması oldu, bu iki yarışta LCR koltuğuna artık boşta olan Bradl geçecek.

Takımın açıklamasında, "Stefan Bradl, Hindistan ve Japonya GP'lerinde Alex Rins'in yerini alacak.

"İspanyol sürücü iyileşme sürecine devam ediyor ve bu arada eski LCR sürücüsü Bradl önümüzdeki iki Grand Prix'de takıma yardımcı olacak." ifadeleri yer aldı.

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Marquez, MotoGP'de "Alonso tarzı" ara vermeyi planlamıyor

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