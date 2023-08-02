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Resmi: Alex Rins, gelecek sezon Yamaha ile yarışacak!

Son haftalarda sürekli karşımıza çıkan dedikodular gerçeğe dönüştü: Alex Rins, LCR Honda'dan ayrılmaya ve gelecek sezondan itibaren Yamaha ile yarışmaya hazırlanıyor.

Germán Garcia Casanova
Ekleyen:
Alex Rins, Team LCR Honda

Çarşamba sabahı yapılan bir açıklamayla Franco Morbidelli'nin takımdan ayrılacağını duyuran Yamaha için en büyük soru, boşalan koltuğu kimin dolduracağıydı.

Kendisinin yeri için ismi en çok anılan isim Pramac sürücüsü Jorge Martin idi, ancak kendisi Ducati bünyesinden ayrılmamaya karar verdi.

Dolayısıyla farklı isimlere yönelen Yamaha için son dönemde LCR Honda ile mutlu olmadığı söylenen Alex Rins ihtimali konuşulmaktaydı.

Morbidelli'nin ayrılığından yaklaşık bir saat sonra gelen ikinci açıklama, dedikoduların gerçekliğini kanıtlamış vaziyette, nitekim Rins artık bir Yamaha sürücüsü!

Kötü bir sezon geçiren Honda'ya bu yılki tek zaferini getiren Rins, özellikle "şikayetlerinin ve geribildirimlerinin takım tarafından dinlenmemesi" nedeniyle şikayetçiydi.

Honda ile yaşanan iletişim sorunları, takımla iki sezonluk fabrika sözleşmesi imzalayan Rins'in erkenden ayrılmasına kapıyı aralayan bir numaralı faktör diyebiliriz.

Alex Rins, Team LCR Honda

Alex Rins, Team LCR Honda

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Yamaha takım patronu Lin Jarvis, "Alex'in Yamaha bünyesine katıldığını duyurmaktan ötürü mutluyuz, kendisine hoş geldin diyoruz." 

"Alex bir MotoGP sürücüsü olarak büyük deneyim sahibi, doğal bir yetenek ve yarış kazanmış bir isim."

"Dahası, geçmişte YZR-M1 ile benzer özelliklere sahip motosikletlere bindi, bu da motosikletimize hızla adapte olmasına yardımcı olacaktır."

"Bu yılın başlarında COTA'da kazandığı zafer, hızının, açlığının ve kararlılığının altını çiziyor."

"Kendisi Mugello'da geçirdiği sakatlık nedeniyle bir süredir MotoGP padokundan uzak olsa da 2024 sezonu için tamamen iyileşmiş ve hazır olacağından eminiz."

"Onunla çalışmayı gerçekten dört gözle bekliyoruz, Fabio ile iyi bir işbirliği yapacağına ve takımın toplam performansını artıracağına inanıyoruz." dedi.

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Resmi: Morbidelli sezon sonunda Yamaha'dan ayrılıyor!

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