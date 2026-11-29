MotoGP Valencia GP

Resmi: Alex Marquez, Valensiya GP’den çekildi!

Alex Marquez, şiddetli bronş spazmı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı için hem takımıyla çıkacağı son yarışı hem de kardeşi Marc Marquez’in veda mücadelesini kaçıracak.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 29 Kas 2026 08:14

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Alex Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: JOSE JORDAN / AFP via Getty Images

Valensiya hafta sonunun başından bu yana yüksek ateş ve ses kaybıyla mücadele eden Alex Marquez, semptomları şiddetlenen ve nefes darlığına yol açan bronş spazmı nedeniyle sezonun final yarışından çekilmek zorunda kaldı. Cuma günü basın toplantılarına katılamayan ancak cumartesi günü sıralama turlarında dördüncü olup sprint yarışını altıncı sırada tamamlayan İspanyol sürücünün pazar sabahı tedavi altına alındığı açıklandı.

Gresini ekibi, 26 turluk ana yarış öncesinde yaptığı kısa açıklamada Marquez’in sağlık durumunu şu ifadelerle duyurdu: "Alex Marquez sezonun son mücadekesini kaçıracak. Şiddetli bir bronş spazmı, sürücümüzün pistten ayrılarak 9 de Octubre Hastanesi'ne kaldırılmasına neden oldu."

Alex Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Gelecek sezon KTM’ye geçmeye hazırlanan Alex Marquez, 2023’te katıldığı Gresini ekibine bu talihsiz sağlık sorunu nedeniyle pist üstünde veda edemedi. Takımla geçirdiği süreçte dört MotoGP galibiyeti elde eden ve 2025 sezonunu dünya ikincisi olarak tamamlayan 30 yaşındaki sürücünün, salı günü düzenlenecek sezon sonu testlerinde yeni takımı KTM ile piste çıkıp çıkamayacağıysa henüz netlik kazanmadı.

Öte yandan Alex Marquez, ağabeyi Marc Marquez’in MotoGP kariyerini noktalayacağı son yarışta da yanında olamayacak. Portekiz’de sekizinci MotoGP şampiyonluğunu ilan ettikten Valensiya’da sürpriz bir şekilde emeklilik kararını duyuran Marc Marquez, bu kararını hafta sonundan önce yalnızca kardeşi Alex ile paylaştığını açıklamıştı.

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- Motorsport.com Ekibi

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Resmi: Alex Marquez, Valensiya GP’den çekildi!

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