MotoGP Malezya GP

Resmi: Alex Marquez Katar GP’ye katılmayacak

Sepang'da podyuma çıkan Alex Marquez, omuzundaki şiddetli sakatlık ve iltihaplanma nedeniyle ameliyat olacağını ve Katar GP'ye katılmayacağını açıkladı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 1 Kas 2026 16:10

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Alex Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Alex Marquez, Malezya Grand Prix'sinde pole pozisyonundan başlayıp 3. sırada podyuma çıktığı yarışın ardından merakla beklenen ameliyat söylentilerini doğruladı. Mayıs ayındaki Katalonya mücadelesinde yaşadığı sert kazada köprücük kemiğini kıran ve sağ omzundan sakatlanan İspanyol sürücü, pistlere döndüğünden beri devam eden ağrılarının son dönemde iyice arttığını belirtti.

Ağrı kesicilerin bile artık etki etmediğini ve omzunda kas gücü kalmadığını vurgulayan Marquez, pazartesi günü Madrid'de ameliyat olacağını ve Katar'ı kaçırarak Portekiz GP'sinde güçlü bir şekilde geri dönmeyi hedeflediğini açıkladı.

Alex Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Malezya GP’nin ardından konuşan Alex Marquez şunları söyledi: "Katalonya kazasının ardından pistlere döndüğüm ilk andan itibaren sağ omzumla ciddi şekilde mücadele ediyorum. Bu durum artık katlanılamaz bir hal aldığı için yarın Madrid'de ameliyat masasına yatmaya karar verdim.”

“Doktorlarla yaptığım görüşmeler doğrultusunda Portimao'daki Portekiz yarışına yetişmeye çalışacağım. Özellikle bu üst üste gelen yarış temposunda inanılmaz derecede acı çekiyordum. Dolayısıyla peş peşe üç yarış çıkarmam benim için imkansızdı.”

“Doktorlar da biraz dinlenmem gerektiğine karar verdi. Her yarışa ağrı kesicilerle çıkıyordum ama artık onlar bile yeterli gelmiyor. Şimdi ameliyatı olup Portimao ve Valencia'da çok daha güçlü bir şekilde dönmek istiyorum.”

Alex Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Köprücük kemiğimdeki oldukça büyük olan plakayı çıkarttırmam gerekiyor. Ancak asıl problem omzumda oluşan şiddetli iltihaplanma, yani tek seferde iki farklı operasyon geçirmiş olacağım.”

“Doktorların dediğine göre en kritik nokta sağ omzumdaki tüm sıvıyı temizlemek olacak çünkü şu anda hiçbir şey yapamıyorum. Kolumda ne kas kaldı ne de güç."

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- Motorsport.com Ekibi

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