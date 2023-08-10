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Resmi: Alex Marquez, 2024 sezonunda da Gresini Ducati ile yarışacak

2024 MotoGP gridi şekillenmeye devam ediyor; Gresini Ducati, geçen hafta sprint yarışını kazanan Alex Marquez'in gelecek sezon da takımda kalacağını resmen açıkladı.

Altay Gök
Ekleyen:
Alex Marquez, Gresini Racing

Üç sezonluk Honda macerasının ardından Gresini ile Ducati bünyesine geçiş yapan Marquez'in beklentileri aştığı söylenebilir, kendisi şu an bir pole pozisyonu, bir podyum ve bir sprint galibiyetiyle şampiyonada dokuzuncu. 

Performansıyla göz dolduran Marquez'in takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyordu, sadece açıklamanın ne zaman yapılacağı belirsizdi.

Geçtiğimiz akşam Twitter hesabından esprili bir tweet atan takım, Marquez ile takım sahibi Nadia Padovani'nin bir fotoğrafını paylaşarak "takımda kalıyor" ifadesini kullandı.

Tweet iki fotoğraftan oluşmaktaydı, ikinci fotoğrafta eski futbolcular Gerard Pique ve Neymar yer almaktaydı, Gresini'nin "takımda kalıyor" tweet'i de bu ikilinin eski bir paylaşımına göndermeydi.

 

Marquez'in kalacağı artık kesin, ancak takım arkadaşının kim olacağı belli değil.

Son iki sezondur ne Enea Bastianini ile, ne de Marquez ile rekabet edemeyen Fabio Di Giannantonio'nun koltuğunu kaybetmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Moto2 şampiyona ikincisi Tony Arbolino ve şampiyona üçüncüsü Jake Dixon'ın bir gözü Gresini koltuğunda, ancak ortada Franco Morbidelli gibi ciddi bir aday da var.

Dahası, son haftalarda Repsol Honda'da mutlu olmayan Joan Mir'in de Gresini ile anlaşabileceği söylenmekte.

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