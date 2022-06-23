Resmi: Alex Marquez, 2023'te LCR Honda'da yarışmayacak

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2014 Moto3 ve 2019 Moto2 şampiyonu Alex, MotoGP'deki ilk sezonuna 2020'de başlamıştı. Marquez kardeşlerin küçüğü olan Alex, 2020 sezonu için fabrika Honda'da Jorge Lorenzo'nun yerini almıştı.

Marquez, çaylak sezonunda iki kez podyuma çıkmıştı ve sonrasında 2021 yılında LCR Honda'ya 2 senelik bir anlaşmayla geçmişti.

Ancak Alex'in LCR Honda'daki sonuçları, beklenenin altında kaldı. İspanyol sürücünün bu sezonki en iyi sonucu 7.'lik olurken, sadece 26 puan toplayabildi.

Sürücü marketi son haftalarda vites artırdı ve Alex'in LCR Honda'daki koltuğu da tehdit altındaydı. Suzuki sürücüsü Alex Rins'in adı, LCR Honda'da Alex'in koltuğuyla ciddi şekilde anılıyordu. LCR Honda'nın Takım Patronu Lucio Cecchinello ise Alex Marquez'in sezon sonu takımdan ayrılacağını doğruladı.

Motorsport.es'e konuşan Cecchinello, şunları söyledi: "Alex'in azminin ve sıkı çalışmasının hak ettiği seviyede rekabetçi olmayan bir motosikletle yarışmanın Alex'i zorladığını biliyoruz ve bunu anlayışla karşılıyoruz."

"Alex'e sonuna kadar en iyimizi vereceğiz ancak iyi sonuçlara erişimi olmayacağını görürse, motivasyonunu korumak onun için zor olacak."

Alex Marquez, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez'in LCR Honda'dan ayrılacak olması, Rins'in onun yerini alacağını doğruluyor. Autosport, bu hafta Rins'in LCR Honda'da yarışacağını öğrenmişti.

LCR Honda Takım Patronu Cecchinello da Rins'le konuştuklarını doğruladı ve anlaşmayı yaz arasından önce tamamlamak istediklerini ifade etti.

Cecchinello, şu ifadeleri kullandı: "Rins'in menajeriyle konuştuk ve birçok konuda birbirimizi anladık. Bu hafta sonu onunla Assen'de tekrar buluşarak gelişim kaydetmeyi umuyorum. Bu anlaşmayı yaz arasından önce tamamlamak isterim çünkü sezon çok uzun."

Rins, basın toplantısında geleceği hakkında "rahat" olduğunu ve birkaç "enteresan" opsiyonu gözden geçirdiğini söylemişti.

LCR Honda'dan ayrılacak Marquez'in Gresini Ducati'yle anlaşması bekleniyor. Marquez'in Gresini'de Enea Bastianini'nin yerini alması beklenmekte.

Enea Bastianini ise ya Pramac Ducati'ye ya da fabrika Ducati'ye geçecek. Bu da şu anlama geliyor: Bir çok kişinin beklediğinin aksine, Miguel Oliveira, 2023'te Gresini Ducati ile yarışmayacak.

Oliveira, gelecek sezon Tech3'ye geri dönmeyi kabul edebilir ya da RNF Racing'e katılarak Aprilia motosikleti sürebilir.

Diğer Gresini sürücüsü Fabio Di Giannantonio ise bu hafta sonu geleceği hakkında bilgi edinmeyi beklediğini söyledi. Çaylak sürücünün 2023 için Gresini'de kalması bekleniyor.

Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images