Resmi: Alex Marquez, 2020'de Honda ile MotoGP'de yarışacak

Üç kez MotoGP dünya şampiyonu Lorenzo, perşembe günü Valencia'da yaptığı açıklama ile sezon sonunda emekli olacağını açıklarken, yerine kimin geçeceği belirsizdi.

Başlangıçta Honda'nın 2020 sezonu için Johann Zarco'yu düşündüğü ve hatta Cal Crutchlow'un da seçenekler arasında yer aldığı ortaya çıkmıştı.

Ancak Motorsport.com, cuma günü Honda'nın 2019 Moto2 şampiyonu Alex Marquez'le anlaşmaya yakın olduğunu öğrenmişti.

Salı günü bir açıklama yayınlayan Honda, önümüzdeki yıl için Alex'le resmi sözleşmeyi imzaladığını açıkladı.

Böylelikle Marc ve Alex Marquez kardeşler aynı takımda mücadele etmiş olacaklar.

Honda, İspanyol sürücüyle olan anlaşmasının bir yıllık olduğunu da duyurdu.

Şimdi Zarco'nun ismi Moto2'de Alex'in boşalttığı Marc VDS koltuğu için anılıyor ama aynı zamanda Avintia Ducati ile MotoGP'de yarışabileceği de iddia ediliyor.

Bununla birlikte Motorsport.com Avintia, Ducati ve Zarco arasında yapılan son toplantıyla birlikte bu anlaşmanın gerçekleşme ihtimalinin de yüksek olduğunu öğrendi.