Resmi: Alex Marquez, 2020'de Honda ile MotoGP'de yarışacak
Marc Marquez'in kardeşi ve 2019 Moto2 şampiyonu Alex Marquez, yeni sezonda Jorge Lorenzo'nun yerine Honda ile MotoGP'de yarışacak.
Üç kez MotoGP dünya şampiyonu Lorenzo, perşembe günü Valencia'da yaptığı açıklama ile sezon sonunda emekli olacağını açıklarken, yerine kimin geçeceği belirsizdi.
Başlangıçta Honda'nın 2020 sezonu için Johann Zarco'yu düşündüğü ve hatta Cal Crutchlow'un da seçenekler arasında yer aldığı ortaya çıkmıştı.
Ancak Motorsport.com, cuma günü Honda'nın 2019 Moto2 şampiyonu Alex Marquez'le anlaşmaya yakın olduğunu öğrenmişti.
Salı günü bir açıklama yayınlayan Honda, önümüzdeki yıl için Alex'le resmi sözleşmeyi imzaladığını açıkladı.
Böylelikle Marc ve Alex Marquez kardeşler aynı takımda mücadele etmiş olacaklar.
Honda, İspanyol sürücüyle olan anlaşmasının bir yıllık olduğunu da duyurdu.
Şimdi Zarco'nun ismi Moto2'de Alex'in boşalttığı Marc VDS koltuğu için anılıyor ama aynı zamanda Avintia Ducati ile MotoGP'de yarışabileceği de iddia ediliyor.
Bununla birlikte Motorsport.com Avintia, Ducati ve Zarco arasında yapılan son toplantıyla birlikte bu anlaşmanın gerçekleşme ihtimalinin de yüksek olduğunu öğrendi.
Önceki haber
Dovizioso: "Miller çok hızlı ama istikrarsız"
Sonraki haber
Petrucci son yarışlardaki durumunu anlayamıyor
Bu Haber Hakkında
|Seri
|MotoGP
|Pilotlar
|Alex Marquez
|Takımlar
|Repsol Honda Team
|Editör
|Lewis Duncan
Resmi: Alex Marquez, 2020'de Honda ile MotoGP'de yarışacak
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Cum 15 Kas
Cum 15 Kas
|
03:55
09:55
|
|FP2
|
Cum 15 Kas
Cum 15 Kas
|
08:10
14:10
|
|FP3
|
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
|
03:55
09:55
|
|FP4
|
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
|
07:30
13:30
|
|Q1
|
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
|
08:10
14:10
|
|Q2
|
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
|
08:35
14:35
|
|WU
|
Paz 17 Kas
Paz 17 Kas
|
03:20
09:20
|
|Yarış
|
Paz 17 Kas
Paz 17 Kas
|
08:00
14:00
|
Çok Okunanlar
Program
Sağlayan