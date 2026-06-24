Resmi: Acosta, 2027'de Ducati'ye katılıyor

Transfer haberi çarşamba, Francesco Bagnaia’nın takımdan ayrılacağının duyurulmasından iki saat sonra açıklandı. Marquez’in Ducati ile yeni sözleşmesiyse salı günü resmiyet kazanmıştı.

Üreticiler ile MotoGP Sports Entertainment Group arasındaki Concorde anlaşması görüşmeleri uzun sürmüş ve ancak geçen Cuma günü neticelenmişti. Bu durum, birçok sürücü transferinin açıklanmasını bugüne kadar geciktirdi.

Ducati CEO’su Claudio Domenicali transfer hakkında şunları söyledi: "Pedro, şüphesiz MotoGP padoğundaki en yetenekli sürücülerden biri. Henüz 22 yaşında ve onunla yepyeni, heyecan verici bir dönem başlatabiliriz.”

“Pistteki başarılarının yanı sıra samimi ve rahat kişiliğiyle de onu uzun zamandır takip ediyor ve beğeniyorduk. Kırmızı tulumu giydiğinde Ducati taraftarlarını kendine hayran bırakacağından eminiz.”

“Marc’ın yanında, gelecekte de zirvede kalmak isteyen takımımız için ideal bir tamamlayıcı olacak."

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images

Ducati Corse Genel Müdürü Luigi Dall'Igna ise şu sözleri ekledi: "Pedro, Ducati Lenovo Takımı'nın geleceği için en doğru aday.”

“Marc’ın da onayından sonra, Desmosedici GP geliştirme projemize genç ve hızlı bir sürücü dahil etmek istedik. Pedro sadece tartışmasız bir yetenek değil, aynı zamanda olağanüstü bir olgunlaşma hızı gösterdi.”

“Şampiyonadaki altı yıllık kariyerinde alt serilerde iki şampiyonluk kazandı ve MotoGP'de çok güçlü performanslar sergiledi. Gelişi hepimiz için yeni bir motivasyon kaynağı olacak."

Acosta, Ducati ile iki yıllık bir sözleşme imzaladı. Maaşı griddeki en yüksek ücret olmasa da, Ducati geleneğine uygun olarak galibiyet ve şampiyonluklar için yüklü miktarda bonuslar alacak.

Geçen ay 22 yaşına giren "Köpekbalığı" lakaplı sürücü, gridin en saf yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Hatırlanacağı üzere çaylak yılında Moto3 şampiyonu olmuş, ikinci yılında ise Moto2’nin zirvesine yerleşmişti.

Acosta, 2020 yılında kazandığı Red Bull Rookies Cup'ta yetişti. Sezon başlamadan birkaç hafta önce yarışacak takım bulamadığı bir dönemde KTM ona kapılarını açtı ve Moto3'te yarışmasını sağladı.

İspanyol sürücü, Avusturyalı markanın bu desteğine her zaman sadık kaldı. MotoGP'deki ilk sezonuna 2024 yılında uydu takım GasGas Tech3 ile çıktı ve beş kez podyuma ulaştı. 2025'te KTM fabrika takımına yükseldi ve orada da beş kez ilk üçte yer aldı. Bu yıl da hanesine üç podyum daha ekledi, ancak henüz ilk MotoGP galibiyetine ulaşamadı.