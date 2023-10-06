Resmi: Acosta, 2024'te Tech3'da Espargaro'nun yerini alacak

2017-2020 yılları arasında Avusturyalı markayla ilk kez yarışan Espargaro, Honda'da geçirdiği iki zor yılın ardından 2023 sezonu için KTM ve Tech3'ya geri dönmüştü.

Sekiz kez podyuma çıkan İspanyol sürücü için işler bu sene pek iyi gitmedi çünkü Portekiz'de çok büyük bir kaza yaptı ve neredeyse yarışlardaki geleceği tartışma konusu oldu.

Espargaro, Ağustos ayındaki Britanya Grand Prix'sine kadar kenarda kaldı ve şimdiye kadarki en iyi sonucu Avusturya sprint yarışındaki altıncılığıydı.

Tech3 ile iki yıllık bir sözleşme imzalasa da KTM, Moto2 şampiyona lideri Acosta'nın MotoGP'ye gelebilmesi için Espargaro ile yollarını ayırmayı seçti.

Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Başlangıçta Acosta'nın adı Augusto Fernandez'in koltuğu için anılmıştı fakat bugünkü açıklama, Espargaro'nun yerini alacağını gösterdi.

Tech3'nın basın açıklamasında Espargaro'nun KTM için "çok önemli ve çok değerli bir pozisyonu dolduracağı" belirtildi fakat bunun ne olduğu söylenmedi.

Bu muhtemelen birkaç yarışa katılacağı bir test sürücülüğü rolü olacak.

Acosta'ya yer açmak için kenara çekilmesinin, iki tarafın ortak kararı olduğu da açıkça belirtildi.

KTM motor sporları patronu Pit Bierer, "2024 GasGas takımımız için önemli ve zor bir karar vermemiz gerekiyordu."

"Augusto MotoGP'de etkileyici ilk ilk sezon geçirdi ve ilerlemeye devam edecek hıza ve zekaya sahip olduğuna inanıyoruz."

"Pedro çok hızlı bir şekilde çok şey kazanmış özel bir yetenek ve 2024 onun MotoGP'deki büyük isimlerle bir sonraki adımı atmayı öğrenmesiyle ilgili olacak.

"Pol'e bizim için yaptığı ve yapmaya devam ettiği her şey için teşekkür etmek istiyorum." dedi.