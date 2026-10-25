MotoGP Avustralya GP

Resmi: 2026 MotoGP Avustralya GP, şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle iptal edildi!

2027'de takviminden çıkacak olan Phillip Island pistine veda yarışı gerçekleşmedi. Bunun yerine sürücüler, taraftarları selamlamak için sembolik bir tur attı.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 25 Eki 2026 05:02

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Philip Island

Günün ilk saatlerinde Moto3 ve Moto2 yarışlarının iptal edilmesinin ardından, organizatörlerin TSİ 08:30’da başlatmayı hedeflediği MotoGP ana yarışı da havanın düzelmemesi üzerine saat resmi olarak iptal edildi. Böylece Phillip Island pisti, takvimdeki yerini önümüzdeki yıldan itibaren Adelaide caddelerine devretmeden önce yarışsız bir sonla veda etmiş oldu.

Yarışın yapılamaması üzerine organizasyon, tribünleri dolduran binlerce seyirci için alternatif bir veda programı düzenledi. MotoGP yönetimi tarafından yapılan resmi bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı: "Şiddetli hava koşulları ve tıbbi helikopterin operasyonlarını engelleyen düşük görüş mesafesi nedeniyle günün tüm yarışları iptal edilmiştir.

“Yarışın yerine, MotoGP sürücüleri güvenlik aracının arkasında tek bir tur atacak ve taraftarları selamlamak için ana düzlükte duracaktır."

Jorge Martin, Aprilia Racing, Marc Marquez, Ducati

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pazar günkü iptal kararı, şampiyonluk yarışının gidişatını doğrudan etkiledi. Cumartesi günkü sprint yarışında sağ ön kolunu kıran ve ana yarışta piste çıkamayacak olan Jorge Martin, yarışın iptal edilmesiyle birlikte lider Marc Marquez karşısında puan kaybetmekten kurtuldu.

Önümüzdeki hafta Sepang’da piste çıkmayı hedefleyen Martin’in yokluğunda Marquez, şampiyonadaki 10 puanlık avantajını koruyarak Malezya’ya gidiyor.

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