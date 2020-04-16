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MotoGP / Son dakika

Resmi: 2021 MotoGP sezonuna kadar motosiklet gelişimi durduruldu

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Resmi: 2021 MotoGP sezonuna kadar motosiklet gelişimi durduruldu
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
16 Nis 2020 11:45

MotoGP, korona virüs sürecinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle mevcut motosikletlerin ve motorların dondurulacağını, 2021 sezonu başladıktan sonra normal gelişim sürecinin başlayacağını duyurdu.

2020 MotoGP sezonunun ilk 8 yarışı iptal edildi ya da ertelendi. 21 Haziran'da Almanya'nın Sachsenring pistinde gerçekleştirilmesi planlanan yarışın da ertelenmesi bekleniyor.

Son haftalarda MotoGP'nin sahibi Dorna şirketi, önümüzdeki 3 ay için tüm Moto2, Moto3 takımlarına aynı zamanda MotoGP'deki tüm bağımsız takımlara ve ek olarak KTM'ye dağıtılmak üzere 9 milyon dolarlık bir finansal yardım paketi hazırladığını duyurmuştu.

MotoGP Üreticiler Birliği (MSMA) son haftalarda harcamaları düşürme çalışmaları kapsamında bazı toplantılar gerçekleştirmişti ve sonunda gelişimin dondurulmasına oy birliği ile karar verildi.

Bu karar, Grand Prix Komisyonu tarafından onaylandı. Yani mevcut motosikletler ve motorların gelişimi 2021 sezonunun başlangıcına kadar dondurulacak.

2021 sezonu başladıktan sonra üreticiler normal gelişime başlayabilecekler. Bu, imtiyaz hakkı bulunmayan üreticilerin (Honda, Yamaha, Ducati ve Suzuki) sene içerisinde motorlarını geliştiremeyecekleri ve sadece bir kez aerodinamik güncelleme yapabilecekleri manasına geliyor.

Gerçekleştirilen toplantılarda Ducati, yarış hafta sonunda sürücüler için getirilen motosiklet sayısının ikiden bire düşürülmesini teklif etmişti. Motorsport.com, bu fikrin diğer 5 üretici tarafından reddedildiğini öğrendi.

Grand Prix Komisyonu, Moto2 ve Moto3 motosikletlerinin gelişiminin de 2021 sezonunun sonuna kadar dondurulduğunu duyurdu. GPC son olarak MotoGP'de daha iyi kalkış için kullanılan holeshot adı verilen sürüş yüksekliğini ayarlayan sistemin alt serilerde kullanılamayacağını açıkladı.

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Editör Lewis Duncan

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