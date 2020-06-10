Resmi: 2020 Mugello MotoGP yarışı iptal edildi

MotoGP, COVID-19'un patlak vermesinden bu yana hiçbir yarış düzenleyemedi ve sezonun ilk 10 yarışı ya iptal edildi ya da ertelendi.

MotoGP'nin yeni sezonu 19 ve 26 Temmuz tarihlerinde İspanya Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Jerez'de başlaması planlıyor. Bu hafta da takvimin Avrupa yarışlarını kapsayan kısmının açıklanması bekleniyor.

Yeni takvimde Katar'a ek olarak Hollanda, Almanya, Finlandiya, İngiltere, Avustralya ve Japonya yarışları yer almayacak. Şimdi ise bunlara Mugello'nun da ekleneceği duyuruldu.

Mugello'nun takvimden çıkarılması hakkında açıklama yapan Dorna Sports CEO'su Carmelo Ezpeleta, “Büyük bir isteksizlikle Mugello'nun iptalini duyuruyoruz."

“Ne yazık ki salgın ve yeniden düzenlenen takvimden kaynaklanan lojistik ve operasyonel sorunlardan sonra bu sezon piste gidebilmemiz için gerekli bir çözüm bulamadık."

“Mugello dünyanın en güzel pistlerinden biri ve bizim için büyük bir kayıp."

"Dorna adına, durumun iyileşmesini beklerken gösterdikleri anlayış ve sabır için taraftarlara teşekkür etmek istiyorum."

“Gelecek sezon Mugello'ya muhteşem bir yarış hafta sonu ile dönmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Mugello yarışının iptali, pistin Monza'daki yarıştan bir hafta sonra ikinci bir İtalya GP'ye ev sahipliği yapabileceği yönündeki söylentilerin ardından geldi.

Bunun Mugello'nun bu yıl MotoGP takviminde yer almaması konusunda bir role sahip olup olmadığı bilinmiyor.

MotoGP, bir başka İtalya pisti olan Misano (San Marino Grand Prix) hakkında herhangi bir iptal kararı almadı.