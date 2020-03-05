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MotoGP / Son dakika

Resmi: 2020 MotoGP sezonu Amerika'da başlayacak!

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Resmi: 2020 MotoGP sezonu Amerika'da başlayacak!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
5 Mar 2020 14:02

MotoGP, Katar ve Tayland ile ilgili değişikliklerin ardından güncellenmiş 2020 takvimi yayınladı.

Karantina ile ilgili süreç nedeniyle Katar'daki ilk MotoGP yarışının iptal edilmesine karar verilmişti. Buna karşılık Losail Pisti'nde yer alan Moto2 ve Moto3 sürücüleri, hafta sonu yapılacak yarışta yer alacaklar.

Tayland'da ise durum biraz daha farklı. Ülkede çok sayıda insanın katıldığı büyük etkinlikler iptal edildi. MotoGP yarışı ise iptal edilmek yerine başka bir tarihe ertelendi.

Bugün bu tarihin 4 Ekim olacağı da açıklandı.

Normalde 4 Ekim'de Aragon yarışı yapılacaktı ancak Aragon yarışı bir hafta ileri taşındı. Böylelikle Aragon yarışı 27 Eylül, Tayland yarışı ise 4 Ekim'de yapılacak.

Sezon ise  resmi olarak 5 Nisan'da Amerika'da başlayacak. Fakat Amerika'nın o tarihe kadar seyahat ve karantina prosedürlerinde nasıl bir yol izleyeceği bilinmiyor.

Her şey yolunda giderse, ilk Avrupa yarışı da 3 Mayıs'taki Jerez yarışı olacak.

Mugello'daki İtalya yarışının 31 Mayıs'ta yapılması planlanıyor. Ancak bölgedeki salgın düzelmezse, takvimdeki yeri tekrar gözden geçirilebilir.

Güncellenmiş 2020 takvimi:

Tarih Yarış Pist
8 Mart Katar -  yalnızca Moto2 ve Moto3 Losail
5 Nisan Amerika GP COTA
19 Nisan Arjantin Termas de Rio Hondo
3 Mayıs İspanya Jerez
17 Mayıs Fransa Le Mans
31 Mayıs İtalya Mugello
7 Haziran Catalunya Barselona
21 Haziran Almanya Sachsenring
28 Haziran Hollanda Assen
12 Temmuz Finlandiya KymiRing
9 Ağustos Çek Cumhuriyeti Brno
16 Ağustos Avusturya Red Bull Ring
30 Ağustos Büyük Britanya Silverstone
13 Eylül San Marino Misano
27 Eylül Aragon Aragon
4 Ekim Tayland Buriram
18 Ekim Japonya Motegi
25 Ekim Avustralya Phillip Island
1 Kasım Malezya Sepang
15 Kasım Valencia Ricardo Tormo
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