Resmi: 2020 MotoGP sezonu Amerika'da başlayacak!

Karantina ile ilgili süreç nedeniyle Katar'daki ilk MotoGP yarışının iptal edilmesine karar verilmişti. Buna karşılık Losail Pisti'nde yer alan Moto2 ve Moto3 sürücüleri, hafta sonu yapılacak yarışta yer alacaklar.

Tayland'da ise durum biraz daha farklı. Ülkede çok sayıda insanın katıldığı büyük etkinlikler iptal edildi. MotoGP yarışı ise iptal edilmek yerine başka bir tarihe ertelendi.

Bugün bu tarihin 4 Ekim olacağı da açıklandı.

Normalde 4 Ekim'de Aragon yarışı yapılacaktı ancak Aragon yarışı bir hafta ileri taşındı. Böylelikle Aragon yarışı 27 Eylül, Tayland yarışı ise 4 Ekim'de yapılacak.

Sezon ise resmi olarak 5 Nisan'da Amerika'da başlayacak. Fakat Amerika'nın o tarihe kadar seyahat ve karantina prosedürlerinde nasıl bir yol izleyeceği bilinmiyor.

Her şey yolunda giderse, ilk Avrupa yarışı da 3 Mayıs'taki Jerez yarışı olacak.

Mugello'daki İtalya yarışının 31 Mayıs'ta yapılması planlanıyor. Ancak bölgedeki salgın düzelmezse, takvimdeki yeri tekrar gözden geçirilebilir.