Resmi: 2020 MotoGP şampiyonası Jerez'de iki yarışla başlayacak!

Kısa süre önce MotoGP'nin Formula 1 gibi sezonu Jerez pistinde art arda iki yarışla başlatmayı planladığı iddiaları gündeme gelmişti.

COVID-19 nedeniyle sezonun ilk 11 yarışının bazılarının iptal edilip bazılarının ertelenmesinin ardından MotoGP, sezonu yeni bir takvimle başlatmanın yolları üzerinde çalışıyordu. Katar, Hollanda, Almanya ve Finlandiya yarışları bu sene gerçekleşmeyecek.

Dorna, ilk başta büyük ölçüde Avrupa'da olmak üzere 10 ya da 12 yarışlık bir takvim planlıyordu. Bu kapsamda normalde sezonun ağustos ayındaki Çekya ya da Avusturya yarışlarında başlaması hedefleniyordu.

Ancak perşembe günü Dorna ve Jerez pist yetkilileri ile yapılan görüntülü konferansın ardından, sezonun 19 Temmuz'da İspanya GP, 26 Temmuz'da ise Endülüsya GP olarak Jerez'de gerçekleştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Bu kararın İspanya Hükümeti tarafından onaylanması gerekiyor.

İspanya'nın ülkede turizmi gelecek seneye kadar yasaklama planları nedeniyle İspanya yarışlarının yapılması konusunda umutsuzluk vardı.

Ancak bu yarışlar onaylanırsa seyirciye kapalı bir şekilde gerçekleşecek ve yarış padoğunda MotoGP, Moto2, Moto3 takımları ve aynı zamanda Dorna televizyon ekibiyle maksimum 1600 çalışanın olmasına izin verilecek.

Dorna bunun yanında çalışanların sağlık durumunu düzenli olarak görüntülemek için 10.000 test alacak ve sık sık test yapacak.

Jerez'in ayrıca 2 Ağustos'ta Dünya Superbike Şampiyonası yarışına da ev sahipliği yapması planlanıyor.

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