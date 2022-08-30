Resmi: RNF 2023'te Oliveira ve Fernandez ile yarışacak
RNF Racing, 2023 MotoGP sezonunda tamamen yeni bir sürücü kadrosuyla yarışacağını, Miguel Oliveira ve Raul Fernandez'in takıma katılacaklarını açıkladı.
Geçen sene Petronas SRT'nin ayrılmasından sonra Razlan Razali'nin kontrolünde RNF Racing adıyla yarışmaya başlayan MotoGP takımı, bu sezon sonunda mevcut tedarikçisi Yamaha ile yollarını ayıracak.
RNF, gelecek sene bu sene kullanılan Aprilia motosikletini kullanarak Aprilia'nın uydu takımı olacak. Takımın sürücüleri KTM'den ayrılan Oliveira ile Tech 3 KTM'den ayrılan Fernandez olacaklar.
Oliveira'nın Tech 3'e dönüşü reddetmesinin ardından RNF ile adı anılıyordu ve bu iddia gerçekleşti. Fernandez ise Tech 3 ile olan anlaşmasının erken sonlandırılması için takımıyla görüşmeler yapıyordu.
Çaylak Fernandez normalde de Petronas SRT ile spora girmek istemişti ancak KTM onun anlaşmasını kullanıp Tech 3 ile spora sokmuştu.
RNF'nin mevcut isimlerinden Andrea Dovizioso bu hafta sonu gerçekleştirilecek San Marino GP'den sonra emekli olacak, Darryn Binder ise Moto2'ye dönüş yapacak gibi duruyor.
Raul Fernandez, KTM Tech3
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
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