Repsol'ün 2024 Honda MotoGP renk düzenindeki varlığı azalacak
Repsol'ün bu yıl MotoGP fabrika Honda motosikletlerindeki varlığı önemli ölçüde azalacak.
2024, motor sporlarının en ikonik renk düzenlerinden birisini ortaya çıkan Repsol-Honda ortaklığının 30. yılı olacak.
Fakat İspanyol petrol devi, uzun zamandır devam eden ortaklıkları için bir dönüm noktası olması rağmen yeni sezonda daha geri planda kalacak. Bu kapsamda Honda garajındaki, tırdaki ve misafirhanelerdeki Repsol logolarının boyutu küçültülecek.
Repsol, Honda ile olan sözleşmesini 2023 yılında bir yıllığına yenilemiş ve belirli koşullara tabi olarak ikinci yıl için opsiyon koymuştu. Bu şartların başında Marc Marquez'in takımda kalması geliyordu, ki bu olmadı.
Marquez'in ayrılığı Repsol'ün anlaşma şartlarını müzakere etmesine ve katılımını azaltmasına olanak tanıdı. Yine de Honda, Repsol'ün sponsor olarak katkısının, RC213V'nin renk düzeninde belirgin şekilde öne çıkması yeterli olmadığını düşünüyor.
Buna ek olarak Japon üretici, marka imajını güçlendirmeye çalışıyor ve orta vadeli hedeflerinden biri de kurumsal renkleri olan kırmızı, beyaz ve mavinin tüm kategorilerdeki Honda'larda daha fazla ön plana çıkmasını sağlamak. Honda halihazırda Dünya Superbike, Dakar ve motokrosta bu renk düzenini kullanıyor.
Honda'nın kararı, fabrika motosikletlerindeki varlığını genişletmek adına Tokyo merkezli marka ile görüşmeler yapan Repsol'ün hoşuna gitmedi.
Photo by: Repsol Media
Honda is yet to finalise its 2024 MotoGP livery
Takım, teste siyah motosikletle katılacak ve şimdilik nihai tasarımın tam olarak nasıl olacağı belli değil.
İki HRC sürücüsü, salı günü yapılan açıklamaya göre, lansman töreni 13 Şubat'ta Madrid'de yapılacak ve Repsol tarafından organize edilecek.
Repsol'ün daha az ön plana çıkmasının yanı sıra Honda, Red Bull sponsorluğunu da kaybetmiş durumda.
Honda şu anda yeni sponsorlar eklemeyi planlamazken, Estrella Galicia gibi mevcut sponsorlardan bazılarının logolarını 2024 Honda renk düzenine dahil etme niyeti de yok.
Marini: "Honda kısa zamanda ön sıralara dönecek güce sahip'"
Marini: "Honda kısa zamanda ön sıralara dönecek güce sahip'" Marini: "Honda kısa zamanda ön sıralara dönecek güce sahip'"
Marquez: "Honda benim hayatımın takımı"
Marquez: "Honda benim hayatımın takımı" Marquez: "Honda benim hayatımın takımı"
Puig: "Marini, 2024'te Marquez'in yerini almak için bize gelen ilk kişiydi"
Puig: "Marini, 2024'te Marquez'in yerini almak için bize gelen ilk kişiydi" Puig: "Marini, 2024'te Marquez'in yerini almak için bize gelen ilk kişiydi"
Son Haberler
Red Bull'un simülatör pilotu Dennis: "Verstappen, 2024'ü domine edecek"
Red Bull'un simülatör pilotu Dennis: "Verstappen, 2024'ü domine edecek" Red Bull'un simülatör pilotu Dennis: "Verstappen, 2024'ü domine edecek"
Brundle, Verstappen'in büyük pilotların karışımı olduğunu düşünüyor
Brundle, Verstappen'in büyük pilotların karışımı olduğunu düşünüyor Brundle, Verstappen'in büyük pilotların karışımı olduğunu düşünüyor
McLaren, Red Bull/AlphaTauri arasındaki ilişki nedeniyle F1'i harekete geçmeye çağırıyor
McLaren, Red Bull/AlphaTauri arasındaki ilişki nedeniyle F1'i harekete geçmeye çağırıyor McLaren, Red Bull/AlphaTauri arasındaki ilişki nedeniyle F1'i harekete geçmeye çağırıyor
BMW, Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışacağı yeni Dünya Superbike motosikletini tanıttı
BMW, Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışacağı yeni Dünya Superbike motosikletini tanıttı BMW, Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışacağı yeni Dünya Superbike motosikletini tanıttı
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar