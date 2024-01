Repsol'ün 2024 Honda MotoGP renk düzenindeki varlığı azalacak

2024, motor sporlarının en ikonik renk düzenlerinden birisini ortaya çıkan Repsol-Honda ortaklığının 30. yılı olacak.

Fakat İspanyol petrol devi, uzun zamandır devam eden ortaklıkları için bir dönüm noktası olması rağmen yeni sezonda daha geri planda kalacak. Bu kapsamda Honda garajındaki, tırdaki ve misafirhanelerdeki Repsol logolarının boyutu küçültülecek.

Repsol, Honda ile olan sözleşmesini 2023 yılında bir yıllığına yenilemiş ve belirli koşullara tabi olarak ikinci yıl için opsiyon koymuştu. Bu şartların başında Marc Marquez'in takımda kalması geliyordu, ki bu olmadı.

Marquez'in ayrılığı Repsol'ün anlaşma şartlarını müzakere etmesine ve katılımını azaltmasına olanak tanıdı. Yine de Honda, Repsol'ün sponsor olarak katkısının, RC213V'nin renk düzeninde belirgin şekilde öne çıkması yeterli olmadığını düşünüyor.

Buna ek olarak Japon üretici, marka imajını güçlendirmeye çalışıyor ve orta vadeli hedeflerinden biri de kurumsal renkleri olan kırmızı, beyaz ve mavinin tüm kategorilerdeki Honda'larda daha fazla ön plana çıkmasını sağlamak. Honda halihazırda Dünya Superbike, Dakar ve motokrosta bu renk düzenini kullanıyor.

Honda'nın kararı, fabrika motosikletlerindeki varlığını genişletmek adına Tokyo merkezli marka ile görüşmeler yapan Repsol'ün hoşuna gitmedi.

Photo by: Repsol Media

Honda is yet to finalise its 2024 MotoGP livery