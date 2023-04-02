Repsol Honda, Mir'in çekilmesinin ardından Arjantin GP'ye katılamayacak
Repsol Honda MotoGP takımı, Sprint yarışında kaza geçiren Joan Mir'in çekilme kararının ardından bugünkü Arjantin GP'ye katılamayacak.
Mir, sıralamalarda 18. sırada kalmasının ardından 12 turluk sprint yarışının ilk turunda büyük bir kaza yaptı ve kontrol için tıbbi merkeze götürüldü.
İlk kontroller Mir'in ciddi bir yarasının olmadığı yönündeydi ancak Honda sürücüsü yine de sağ bileğindeki ağrıların daha fazla kontrol edilmesi için hastaneye götürüldü.
Mir'in bileğinde bir sorun görülmedi ancak Honda ile birlikte Mir, Amerika GP'ye daha hazır olabilmek için Arjantin GP'den çekilme kararı aldı.
Bu, 2021 Valencia GP'den sonra Honda'nın ilk kez MotoGP gridinde olmayacağı manasına geliyor.
Repsol Honda tarafından yapılan kısa açıklamada, "Repsol Honda Takımı ve Joan Mir birlikte, #36'nın dinlenmesi ve iyileşmesi için Arjantin Grand Prix hafta sonunun geri kalanında yarışmama kararı aldı."
"Mir, 14-16 Nisan tarihlerinde Amerika Grand Prix'sine tamamen hazırlanmak için Avrupa'daki evine dönecek." denildi.
Joan Mir, Repsol Honda Team
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Marc Marquez'in Portekiz GP'de Miguel Oliveira ile yaşadığı tartışmalı kazada elini sakatlamasının ardından çekilmek zorunda kalmasından sonra Honda, Arjantin'e tek sürücüyle gelme kararı almıştı. Mir'in yarışmama kararı sonucunda takım, yarış için sürücüsüz kaldı.
Marquez ve Mir'in yokluğunda, Arjantin GP'de 5 tam zamanlı sürücü yarışamamış olacak. Pol Espargaro, Oliveira ve Enea Bastianini de sakatlıkları nedeniyle yarışa katılamayacaklarını duyurmuştu.
Böylece bugünkü yarışa 17 sürücü katılacak. Bu, 2011'in ardından en az katılımlı MotoGP yarışı olacak.
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