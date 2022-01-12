Repsol Honda, 2022 MotoGP lansman tarihini açıkladı

2022 MotoGP lansmanları bu hafta Gresini ile başlayacak fakat Repsol Honda için biraz daha zamana ihtiyaç var.

Takımdan yapılan açıklamaya göre Marc Marquez ve Pol Espargaro'nun mücadele edeceği 2022 motosikletinin örtüsü, 8 Şubat'ta kaldırılacak.

Geçirdiği antrenman kazası nedeniyle beyin sarsıntısı geçiren ve çift görme problemi yaşayan Marquez de lansmanda yer alacak.

Honda son yıllarda özellikle Marc Marquez'in sakatlıkları nedeniyle zorlandı ve hedeflerinin uzağında kaldı. Fakat 2022 yılında yeniden şampiyonluk yarışında yer almayı umuyor.

Japon üretici, 2022 prototipini geçen yılın sonlarında test etmeye başladı ve motosikletle ilgili ilk geri bildirimler gayet olumluydu.

Şimdiye kadar lansman tarihi belli olan altı takım bulunuyor. Gresini 15Ocak, RNF Yamaha 24 Ocak, Pramac 2 Şubat, Yamaha fabrika takımı ve Suzuki 4 Şubat'ta lansman yapacak.

2022 lansman tarihleri:

Üretici - Takım Tarih Yer Gresini Racing MotoGP 15 Ocak, 11h Faenza WithU Yamaha RNF MotoGP Team 24 Ocak Vérone Pramac Racing 2 Şubat Monster Energy Yamaha MotoGP 4 Şubat Sepang Team Suzuki Ecstar 4 Şubat Sepang Repsol Honda Team 8 Şubat Ducati Lenovo Team ? Red Bull KTM Factory Racing ? Aprilia Racing ? LCR Honda ? Tech3 KTM Factory Racing ? VR46 Racing Team ?