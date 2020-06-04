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MotoGP / Son dakika

Repsol Honda, 2021 için Pol Espargaro ile anlaştı!

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Repsol Honda, 2021 için Pol Espargaro ile anlaştı!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
4 Haz 2020 21:41

Motorsport.com, Pol Espargaro'nun 2020 sezonunun ardından KTM'den ayrılarak Honda fabrika takımında Marc Marquez'e katılacağını öğrendi.

2013 Moto2 dünya şampiyonu Pol Espargaro, 2014'te MotoGP'ye Tech3 Yamaha ile adım attı ve 2017'de KTM fabrika takımına katıldı.

Avusturyalı üretici için son derece önemli bir isim olan Espargaro, 2018'de ıslak zeminde gerçekleştirilen Valencia yarışında ilk podyumunu almayı başardı ve geçen yıl RC16'yı Misano'da ilk çizgiye yerleştirdi. KTM de güçlü performansının ardından İspanyol sürücüyü takımda tutmak istediğini her zaman söyledi.

Ducati'ye geçeceği konuşulan Espargaro'nun bu hamlesi, İtalyan ekibin Jack Miller'ı ana takıma geçirme kararıyla gerçeğe dönüşmedi. Ayrıca İtalyan üretici hiçbir zaman Espargaro'ya somut bir teklifte bulunmadı.

Şimdi her iki Ducati koltuğu da henüz resmen dolmamış olsa da Andrea Dovizioso'nun takımda kalması bekleniyor.

Espargaro'nun ismi son haftalarda Honda ile anılıyordu. Ancak Marquez'in HRC ile dört yıllık yeni anlaşma imzalaması ve çaylak takım arkadaşı Alex'in de 2021 için takımda kalacağının düşünülmesi, bu ihtimalin pek de gerçekçi olmadığını ortaya koyuyordu.

Ancak durum değişti ve Espargaro, Honda fabrika takımıyla iki yıllık bir anlaşma imzalamaya hazırlanıyor. Taraflar sözlü olarak anlaştılar.

Motorsport.com, perşembe akşamı Espargaro'nun mevcut takımı KTM'i sözleşme yenilemeyeceği konusunda bilgilendirdiğini öğrendi.

Autosport/Motorsport.com, Çarşamba günü Moto2'de KTM için yarışan Jorge Martin'in 2021 yılında Francesco Bagnaia'nın Pramac'taki takım arkadaşı olacağını öğrenmişti.

Böylelikle KTM, bir haftada iki darbe birden alacak.

Honda ile devam edebilmesi için bu yıl kendisini kanıtlamak zorunda olduğunu söyleyen Alex Marquez'in de artık LCR için yarışması bekleniyor.

İspanyol sürücü, LCR'de Honda'dan tam fabrika desteği alacak.

Bu hamleyle üç kez yarış kazanan ve fabrika takımı kontratı bulunan Cal Crutchlow'un ya da Takaki Nakagami'nin LCR'den ayrılması gerekiyor. Nakagami, özellikle Japon bir sürücü olmasından dolayı takımla devam edecek isim gibi görünüyor.

Bu durumda Crutchlow'un geleceği şüphe altına girecek.

Crutchlow, Honda ile yeni bir anlaşma için görüşmeler yaptığını doğruladı ancak diğer takımlarla görüşme halinde olduğunu da kabul etti. İngiliz sürücünün LCR dışındaki seçenekleri sınırlı görünüyor.

Aprilia'da Andrea Iannone'nin cezasının onanması halinde yerini Danilo Petrucci'nin alması bekleniyor.

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Seri MotoGP
Pilotlar Pol Espargaro
Editör Germán Garcia Casanova

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