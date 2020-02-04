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Repsol Honda, 2020 motosikletini tanıttı!

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Repsol Honda, 2020 motosikletini tanıttı!
Ekleyen:
, Editör
4 Şub 2020 09:26

Repsol Honda MotoGP takımı, 2020 MotoGP sezonunda kullanacakları yeni motosikleti, bugün yaptığı lansmanla tanıttı.

Geride kalan son üç yılda şampiyonluğu kimseye kaptırmayan Repsol Honda, yeni sezonda Marc Marquez ve Alex Marqez ikilisiyle mücadele edecek.

Geçen yılki 19 yarışın 12'sini kazandılar ve 2020 yılında bu başarılı grafiği sürdürmek istiyorlar.

2020 Repsol Honda motosikletinin lansmanı, bugün Endonezya'nın Jakarta kentinde düzenlenen etkinlikle gerçekleşti.

Yapılan lansmana Honda yönetiminden isimler ve yarış sürücüleri Marc ile Alex katıldı. İkili lansmanın ardından soruları da yanıtladılar.

Honda son yıllarda olduğu gibi yine kırmızı, beyaz ve turuncu renklerden oluşan bir renk düzeni tercih ederken, motosikletin ön kısmındaki kanatçıklar gözlerden kaçmadı.

Alex , "Takım lansmanı için burada olduğum için çok heyecanlı ve mutluyum. Moto2'de Repsol Honda takımında olmak benim için çok büyük bir zevk ve elimden gelenin en iyisi yapacağım." dedi.

Marc ise, "Elbette 2020 sezonu zor bir yıl olacak. Rakiplerimiz gelişmeye ve bizi yenmeye çalışacak. Ama Honda personeli ile bir başka dünya şampiyonluğu daha kazanmak için çok çalışıyoruz. Ana hedefimiz bu."

"2019 iyi bir sezondu ve 2020'de performansımızı arttırmaya ve son yarışlara şampiyonluk savaşı vererek girmeye çalışacağız." dedi.

Detaylı fotoğraflar geliyor...

 
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Editör Kemal Şengül

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