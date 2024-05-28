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MotoGP

Repsol, 2024 sonrası Honda ile yollarını ayıracak

Motorsport.com'un elde ettiği bilgilere göre İspanyol petrol devi Repsol, 2024 yılından sonra Honda MotoGP takım ile yollarını ayıracak.

Ezel Tan
Güncel:
Luca Marini, Repsol Honda Takımı

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Repsol, ilk kez 1995 yılında Mick Doohan ve Alex Criville'in sürdüğü Honda NSR500 motosikletinin renk düzeninde yer almıştı.

O zamandan bu yana ortaklık kesintisiz devam etti ve bu yıl 30. yılına girdi.

Repsol ve Honda arasındaki ortaklık 15 şampiyonluk, 183 zafer ve 455 podyum getirdi.

Ancak Marc Marquez'in 2023'ün sonunda takımdan ayrılmasının ardından Repsol, takıma olan mali katkısını azalttı ve bunun karşılığında bu yılki motosikletin görünümünde daha az yer aldı.

Bu yıl Luca Marini ve Joan Mir tarafından sürülen motosiklette Repsol yerine ağırlıklı olarak Honda markası var.

Şimdi Repsol ve Honda'nın 2024 sonunda yollarını tamamen ayırmasına karar verildi.

Marquez'in ayrılmasıyla Honda, Red Bull sponsorluğunu da kaybetmişti. Bu da Japon üreticiyi doğrudan etkileyen bir durum.

Repsol'ün, özellikle serinin benimsediği yeni ve daha sürdürülebilir yakıtlardan ötürü MotoGP ile ilişkilendirmeye devam etmek istediğine inanılıyor.

Joan Mir, Repsol Honda Team

Joan Mir, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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