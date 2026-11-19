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Redding, Toprak Razgatlıoğlu’nun verilerini görünce şaşkına dönmüş: “Bunu nasıl yapabiliyor?”

Scott Redding, BMW’de takım arkadaşı olduğu dönemde Toprak Razgatlıoğlu’nun sürüş verilerini incelediğinde, temsilcimizin yaptıklarını kendi sürüş tarzıyla tekrarlamasının mümkün olmadığını fark etti.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 19 Kas 2026 07:31

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Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’ndaki kariyeri boyunca sıra dışı sürüş tarzı ve frenaj performansıyla rakiplerini etkiledi. 2018’de Kawasaki ile şampiyonaya adım atan Toprak, 2020’de Yamaha’ya geçti ve 2021’de ilk dünya şampiyonluğunu kazandı. 2022 ve 2023 sezonlarını ise ikinci sırada tamamladı.

2024’te BMW’ye transfer olan Razgatlıoğlu, Alman üreticiyle ilk sezonunda ikinci şampiyonluğuna ulaştı. 30 yarışta 18 galibiyet ve 27 podyum elde eden Toprak, 2025’te ise performansını daha da ileri taşıdı. 36 yarışta 21 kez kazanan ve 31 podyum elde eden temsilcimiz, Nicolò Bulega’yı 13 puan farkla geride bırakarak şampiyon oldu.

Redding: Toprak’ın sürüşünü taklit etmek mümkün değildi

Toprak’ın BMW’deki takım arkadaşlarından Scott Redding, Toprak'ın özellikle motor freni kullanımı ve viraj girişlerindeki sıra dışı tekniğinin kendisini etkilediğini söyledi.

Redding, Twitch yayınında yaptığı açıklamada Toprak’ın yeteneğine büyük saygı duyduğunu belirterek şunları söyledi: “Toprak inanılmaz bir yetenek. Motosiklet üzerinde biraz başka bir gezegenden gibi, ama yaptıklarını işe yarar hâle getirebiliyor. Özellikle sürüş tarzına büyük saygı duyuyorum."

"Onun hakkında her zaman olumlu konuşuyorum. Kendisiyle yarıştım. Dünya Superbike Şampiyonası'ndaki ilk sezonumda şampiyonada onu geride bırakmıştım. Dolayısıyla onunla çok fazla mücadele ettim ve bazen kendi kendime ‘Lanet olsun, bunu nasıl yapabiliyor?’ diye soruyordum. Gerçekten etkileyiciydi."

"BMW’deyken onun sürüşünü taklit etmeye çalıştım. Verilerini inceledim ama kendi sürüş tarzımla bunu yapmam mümkün değildi. Diğer sürücülere baktığımda onların daha geleneksel bir sürüş tarzına sahip olduğunu görüyordum. Bu nedenle Toprak’ın yaptıklarını aynı şekilde uygulamaları oldukça zordu.”

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotoğraf: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Redding, 2024 sezonunun sonunda BMW’den ayrıldı. İngiliz sürücü, Toprak’ın takıma katıldığı dönemde motosikletin motor freni karakterinden memnun olmadığını ve bu konuda yoğun şekilde değişiklik talep ettiğini anlattı.

“Beni dinlemediklerini söyleyemem ama değişiklikler geç de olsa geldi. Toprak’ın benim ayrıldığım yıl kullandığı motosiklet, bir önceki sezon boyunca test ettiğim ve geliştirmeye çalıştığım her şeyi içeriyordu. İnsanlar bu kısmı pek görmüyor."

‘Ben o motosikletle yarışsaydım dünya şampiyonu olurdum’ demeyeceğim. Kesinlikle olamazdım çünkü onun kullandığı motosikleti ben de sürdüm. Ancak daha sonra motor freni konusunda önemli bir çözüm buldular."

"Toprak motosiklete ilk bindiğinde, ‘Bunu kullanamıyorum. Motor freni yok, iyi değil, süremiyorum’ diyordu. Bu konuda gerçekten çok ısrarcı oldu ve sonunda BMW sorunu çözdü."

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- Motorsport.com Ekibi

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